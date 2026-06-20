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大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

編譯陳律安／綜合外電
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英國數據顯示，持有大學學歷的薪資展望，遠不如20年前。(路透)
英國數據顯示，持有大學學歷的薪資展望，遠不如20年前。(路透)

根據英國政府的報告，英國大學畢業生職業生涯的總收入，相較於20年前，足足減少近8萬英鎊（約10.6萬美元），顯示念大學已不再是划算的投資。

根據每日電訊報披露的政府分析，在2024年，英國持有大學學歷者職業生涯總收入約為81.6萬英鎊，經通膨調整後，比2024年少了7.6萬英鎊。同期持有碩博士學歷者的總收入，則下滑3.7萬英鎊至83.1萬英鎊。

這項最新證據，再次凸顯隨著學生數、學貸、「無用」學歷同步激增，大學學歷的價值已崩壞。英國25歲以下的「尼特族」，即未就學、就業、或接受職訓者，已突破100萬人，一份檢視青年就業危機的報告表示，尼特族當中，每七人就有一人握有大學學歷。

另一項英國國家統計局的數據顯示，「學位優勢」已逐漸減弱，持大學學歷者的薪資增幅，近20年來比不上低薪員工。2004年至2004年，無大學學歷者的職業生涯總收入，已增加逾10萬英鎊至48.5萬英鎊。

智庫Resolution基金會的另一研究發現，20年前，大學畢業生職涯總收入，是領基本薪資者的2.5倍，至2023年卻縮減到1.6倍。

英國的部會首長已呼籲將大學的招生名額削減三分之一，試圖減少薪資展望不佳的「米老鼠學位」。

反對高等教育擴張的活動人士惠特夏爾說，擁有大學學歷所帶來的薪資增幅「實在太小，不足以讓畢業生覺得值得」，因為他們還得背負學貸。

英國改革黨（Reform UK）教育事務發言人布拉弗曼表示，年輕人一直以來都被灌輸了關於大學教育的「謊言」，並承諾將廢除那些「毫無價值」的學位課程。

精華 FAQ

  • 因為分析顯示，英國大學畢業生的職業生涯總收入，經通膨調整後比二十年前少了約7.6萬英鎊，碩博士也下滑，代表學位回報明顯減弱。

  • 報告指出，過去大學畢業生收入可達基本薪資者的2.5倍，但到2023年只剩1.6倍；同時，無大學學歷者的職業收入反而持續增加。

  • 部分部會首長主張將大學招生名額削減三分之一，以減少低薪展望的「米老鼠學位」；批評者則認為學生被誤導，還背負沉重學貸。

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