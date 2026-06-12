新生數學程度太差 加州大學檢討是否恢復SAT/ACT成績要求

加州大學(University of California)董事會11日宣布，正在檢討是否在招生過程中恢復SAT或ACT標準化考試成績的強制要求。圖為SAT考試（美聯社）

加州大學 (University of California)董事會11日宣布，正在檢討是否在招生過程中恢復SAT或ACT標準化考試成績的強制要求。幾周之前，加州大學旗下學校共計1400名教職人員發表公開信指出，大一新生數學程度太差，老師被迫重教國中數學，加大招生過程應該恢復SAT/ACT成績要求，尤其是科學、技術、工程及數學(STEM)四大領域學科。

加州大學總校長米利肯(James B. Milliken)11日發表聲明說，董事會與加大主管階層都非常重視就讀大學準備程度(college preparedness)的關鍵問題，加州大學學術評議會(UC Academic Senate)已提出全面、以數據為驅動的審查機制，做為增進學生準備度、在加大取得學業成功等建議措施的支持基礎。

米利肯說，由教職人員主導的學術評議會將同時注意大學準備程度與招生過程，討論項目包括是否恢復標準化考試成績的強制規定。學術評議會預計7月向加大董事會與米利肯提交初步檢討報告。

加州大學學術評議會若建議恢復SAT或ACT成績要求，最快將於2028年秋季招生周期生效。

1400名教職人員在公開信中警告說，遭到灌水的「分數通膨」(grade inflation)變得猖獗，高中成績單如今變得幾乎毫無意義，申請論文在生成式人工智慧(generative AI)普遍之下也受到嚴重影響。

新冠疫情發生後，美國大學紛紛宣布招收新生時，SAT或ACT標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。

聖地牙哥加大教職員工作組(Senate-Administration Working Group)去年公布報告指出，數學程度低於高中水平的大一新生人數，過去五年間從2020年的200分之1增加到8分之1，其中高達70%數學程度其實低於國中水平，占比大約是整體入學新生的12分之1。

麻省理工學院(MI)、耶魯大學(Yale University)、達特茅斯學院(Dartmouth College)、布朗大學(Brown University)、奧斯丁德州大學(University of Texas at Austin)等頂尖學府已經推翻疫情期間SAT或ACT成績自願提交的規定。