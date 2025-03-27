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對付挺巴示威 川普政府考慮部分大學禁招留學生

記者張聲肇／即時報導
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川普政府為了對付挺巴勒斯坦的大學生示威，正考慮阻止某些大學招收外國留學生。圖為哥倫比亞大學學生去年10月在校園示威。(路透)
川普政府為了對付挺巴勒斯坦的大學生示威，正考慮阻止某些大學招收外國留學生。圖為哥倫比亞大學學生去年10月在校園示威。(路透)

美國國務院和司法部資深官員對Axios新聞網站表示，為了對付挺巴學生示威，政府考慮阻止某些大學招收外國留學生，此一政策考量遭民權人士批評，會「更進一步壓制校園言論自由」。

但資深官員表示，政府打算限縮招生的對象，只是公然力挺哈瑪斯恐怖組織的人。國務院啟動「抓捕並吊銷(簽證)」行動以來，在三周內，就取消了300多個留學生的簽證。全美國，持學生簽證的外國人有150萬。

各校根據國務院「學生與交流訪客計畫」，獲認證招收持有學生簽證的外國學生，但如果政府認為太多這種人利用美國的教育制度居留美國甚至工作時，就會取消大學院校招生的認證。

前年10月7日以色列遭哈瑪斯恐攻以後，美國各大學發生多起反以色列挺巴勒斯坦示威，川普政府考慮依據往例，取消學校招生的認證。該官員說，「每所有外國學生的學校都要檢討，如果某校壞蘋果太多，該校的招生權可能就會被取消。目前還沒到這個地步，但我不是空口說白話」。

「壞蘋果」太集中的兩大名校是哥倫比亞大學和洛杉磯加州大學。這兩校都因挺巴學生太激烈，引發校園動亂甚至停課，惹出極大爭議。哥大發言人不予評論，加大說它已在努力「消除仇恨」--對抗反猶主義。

「個人權利與表達基金會」(FIRE)等社團指出，把爭取巴勒斯坦人的生存權等同於支持哈瑪斯，並不公平，而根據「誰挺哈瑪斯」就取消整所大學的招生權，是「令人擔心的升高局勢」。

基金會法律顧問克利禮(Will Creeley)說，由誰來下「挺哈瑪斯」的定義？純從觀點、立場做決策，很容易濫權，做出武斷的裁決。

儘管取消學生簽證的行動已引發多起官司，司法部官員仍認為，政府還會有「更大的動作」，直接挑戰大學的招生權。

學生簽證

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