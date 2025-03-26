留學生擔憂F-1簽證拒發潮 博士生：逼自己做沒有思想的人

許多外國學生陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠。圖為大學示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

據「Business Standard」26日報導，川普 就任總統兩個月以來，因簽證 政策收緊而拒發F-1簽證案件增多，許多外國學生，不管已經在美國求學，還是仍在考慮來美者，都陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠，不知今日美國夢是否會變成惡夢。

已經在美求學的外國學生焦慮感升高。海外求學平台Gradding.com創辦人席克哈瓦特(Mamta Shekhawat)指出，印度裔學生對美國興趣大減近八成，有的主動避開美國，原因是X、Reddit這些社交平台上出現幾千條貼文，稱已在美求學的人都害怕放假時離開美國回國後，不確定能否獲准再入美國。

目前在美國各大學求學的印度學生表示，自己開始自我審查。羅徹斯特大學(University of Rochester)一名博士生表示，自己不再參加政治抗議，或者公開討論LGBTQ+議題；她表示自己是來美國求學的，必須朝完成學業的目標邁進沒錯，但感覺起來要說服自己退出很多有興趣的議題，不再針對時事思考，做一個沒有思想的人，感覺真的很難做到。

教育工作者、招生平台均指出，美國對全球人才變得較無吸引力，原因在限制及困惑日增；不容否認的是川普治下美國移民政策不斷演變，研究經費被砍，例如約翰霍普金斯大學裁員2000人、補助金損失8億元、麻州大學醫學院取消未來的全部博士班課程、國家衛生研究院(NIH)著手把行政經費設限在15%等，都讓外國學生提高警覺。

美國大學招生機構赴印度招生，發現印度裔學生有興趣來美的人數減少，正考慮去英國、德國等歐洲國家求學。

另外印度快報(Indian Express)最近報導說，2023年10月至2024年9月的會計年度，67萬9000件申請赴美求學的F-1簽證案件，27萬9000件被拒，比率來到41%，創下十年新高。

印度裔學生在美國大學海外學生中的占比為25%，目前人數超過33萬人。