我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：願對中國降關稅 前提是同意TikTok賣美國

你報稅了嗎？逾半美國人尚未動手 平均退稅3271元

留學生擔憂F-1簽證拒發潮 博士生：逼自己做沒有思想的人

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多外國學生陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠。圖為大學示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
許多外國學生陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠。圖為大學示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

據「Business Standard」26日報導，川普就任總統兩個月以來，因簽證政策收緊而拒發F-1簽證案件增多，許多外國學生，不管已經在美國求學，還是仍在考慮來美者，都陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠，不知今日美國夢是否會變成惡夢。

已經在美求學的外國學生焦慮感升高。海外求學平台Gradding.com創辦人席克哈瓦特(Mamta Shekhawat)指出，印度裔學生對美國興趣大減近八成，有的主動避開美國，原因是X、Reddit這些社交平台上出現幾千條貼文，稱已在美求學的人都害怕放假時離開美國回國後，不確定能否獲准再入美國。

目前在美國各大學求學的印度學生表示，自己開始自我審查。羅徹斯特大學(University of Rochester)一名博士生表示，自己不再參加政治抗議，或者公開討論LGBTQ+議題；她表示自己是來美國求學的，必須朝完成學業的目標邁進沒錯，但感覺起來要說服自己退出很多有興趣的議題，不再針對時事思考，做一個沒有思想的人，感覺真的很難做到。

教育工作者、招生平台均指出，美國對全球人才變得較無吸引力，原因在限制及困惑日增；不容否認的是川普治下美國移民政策不斷演變，研究經費被砍，例如約翰霍普金斯大學裁員2000人、補助金損失8億元、麻州大學醫學院取消未來的全部博士班課程、國家衛生研究院(NIH)著手把行政經費設限在15%等，都讓外國學生提高警覺。

美國大學招生機構赴印度招生，發現印度裔學生有興趣來美的人數減少，正考慮去英國、德國等歐洲國家求學。

另外印度快報(Indian Express)最近報導說，2023年10月至2024年9月的會計年度，67萬9000件申請赴美求學的F-1簽證案件，27萬9000件被拒，比率來到41%，創下十年新高。

印度裔學生在美國大學海外學生中的占比為25%，目前人數超過33萬人。

簽證 川普

上一則

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

延伸閱讀

卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復

卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復
川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了

川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了
川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國

川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國
「2年有1兆元收入」川普開徵汽車關稅 興奮再提台積電

「2年有1兆元收入」川普開徵汽車關稅 興奮再提台積電

熱門新聞

川普總統設法讓學術圈屈服於他的命令，使高等教育圈不少人士擔心恐將終結美國在研究、科學領域的領先地位。圖為柏克萊加大師生3月18日打出「教育不是審查」的標語抗議。(美聯社)

川普與大學爭鬥 恐改變美國整個世代文化

2025-03-20 19:56
喬州17歲高中生普瑞斯理已獲61所大學錄取，申請獲准獎學金達110萬元。(取材自臉書／Douglas County Georgia Schools)

喬州高中生立志習醫救人 61所大學錄取、獲獎學金110萬

2025-03-24 20:08
來自長島大頸北中學的13歲華裔男孩劉華予將於今年5月再次挑戰全美拼字大賽。(取自大頸公校臉書)

長島華裔少年拼出一難字成功晉級 再戰全美拼字大賽

2025-03-21 20:09
台北市建國中學機器人校隊23日參加美國FRC機器人競賽聖地牙哥區域賽，獲得影響力獎，取得晉級世界冠軍賽的門票。（中央社）

建中在美國機器人競賽獲獎 取得世界冠軍賽門票

2025-03-24 03:35
許多外國學生陷入一波新的不穩定中，覺得來美國讀書，似乎不如以往可靠。圖為大學示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

留學生擔憂F-1簽證拒發潮 博士生：逼自己做沒有思想的人

2025-03-26 21:05
教育部14日宣布，杜克等逾50所大學院校的PhD計畫因涉嫌種族歧視，正面臨調查。(美聯社)

憂聯邦經費被砍 多校大學取消活動、撤回錄取

2025-03-14 22:33

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮