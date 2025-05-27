ICE新招：守在法院外 無證客被下令驅逐就立即上銬

芝加哥移民法庭已多天出現ICE探員在法庭內逮捕無證移民。圖為民眾去年在芝加哥排隊進入法庭。(美聯社)

移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )的探員接獲指令，上周起開始守在全國各法院外，立即逮捕法官下令遞解，或者檢方撤案之後的無證移民，聯邦官員表示，此舉旨在急遽加速遞解非法移民 。

華盛頓郵報報導，ICE本月發布新的內部文件表示，亞利桑納、維吉尼亞等20多個州的探員都接獲指令，採取新的逮捕無證移民策略。川普 政府打算把案件被駁回的移民和居留不到兩年的移民，納入快速驅逐(expedited removal)程序，不用法官聽審。

這種協同作業，是川普政府的最新招數，哪怕官方必須繞過法院，也想快速把移民驅逐出美國；白宮日益擔心川普無法履行競選承諾，把數百萬無證移民遞解離境。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，部長諾姆(Kristi L. Noem)扭轉前總統拜登「抓了又放」的政策，指出拜登政策容許數百萬未經檢驗的非法外國人在美國街頭逍遙法外，ICE才是守法，把那些非法外國人加速驅逐，實屬其職責。

川普1月簽署行政命令，擴大稱為「加速驅離」的移民遞解行動。該措施是1996年立法所創，旨在掃蕩非法移民。移民若是害怕被遣返祖國會受到迫害，可以向移民官員申請庇護。但他們若遭拒絕，只能訴諸移民法官做概略審核，而非正式、全面聽審。

就歷史來看，加速驅離較常用在邊境，但川普政府擴大這種做法，適用於全國境內。川普第一次當總統時曾嘗試這麼做，但被聯邦法官擋下。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)等團體1月向華府特區法院提起訴訟，想擋下川普最新的擴大執法，聲稱這麼做違反移民的憲法權以及其他聯邦法律。

本案還在法院審理中，川普政府官員則加速推動總統快速逮捕、遞解移民的做法。國土安全部律師本周在全國各州、各城市駁回遞解案，聲稱這些人可自由離開，但這些無證移民一離開法庭，成群的聯邦執法探員就等著把他們上手銬，帶到移民拘留中心。