8月移民排期公布 親屬移民F2A明顯前進
國務院20日公布2026年8月移民排期，親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進165天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生和非中國出生皆有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進207天。
此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生和非中國出生前進83天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生和非中國出生前進113天。
在職業移民項目的部分，除了中國出生第三優先(一般類)前進7天，其他類別皆原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進165天，非中國出生前進165天；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進207天，非中國出生前進207天；
第三優先(公民已婚子女)中國出生前進83天，非中國出生前進83天；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進113天，非中國出生前進113天。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(一般類)前進7天、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
親屬移民整體前進明顯，多個優先類別都有不同幅度的推進，其中第一、二、三、四優先類別都出現前進，顯示家庭團聚類移民名額相對改善。 第一優先中國與非中國出生各前進165天，第二優先2-B類前進207天，第三優先前進83天，第四優先前進113天，變動幅度都相當清楚。 職業移民大多沒有變化，只有中國出生第三優先一般類前進7天；其餘如第一優先、第二優先、EB-5及其他類別，多數維持原地踏步或仍有名額。
精華 FAQ
親屬移民整體前進明顯，多個優先類別都有不同幅度的推進，其中第一、二、三、四優先類別都出現前進，顯示家庭團聚類移民名額相對改善。
第一優先中國與非中國出生各前進165天，第二優先2-B類前進207天，第三優先前進83天，第四優先前進113天，變動幅度都相當清楚。
職業移民大多沒有變化，只有中國出生第三優先一般類前進7天；其餘如第一優先、第二優先、EB-5及其他類別，多數維持原地踏步或仍有名額。
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