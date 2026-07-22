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8月移民排期公布 親屬移民F2A明顯前進

記者陳熙文／華盛頓報導
2026年8月移民排期。（資料來源╱國務院 製表╱陳熙文）
2026年8月移民排期。（資料來源╱國務院 製表╱陳熙文）

國務院20日公布2026年8月移民排期，親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進165天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生和非中國出生皆有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進207天。

此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生和非中國出生前進83天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生和非中國出生前進113天。

在職業移民項目的部分，除了中國出生第三優先(一般類)前進7天，其他類別皆原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進165天，非中國出生前進165天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進207天，非中國出生前進207天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生前進83天，非中國出生前進83天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進113天，非中國出生前進113天。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)前進7天、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

精華 FAQ

  • 親屬移民整體前進明顯，多個優先類別都有不同幅度的推進，其中第一、二、三、四優先類別都出現前進，顯示家庭團聚類移民名額相對改善。

  • 第一優先中國與非中國出生各前進165天，第二優先2-B類前進207天，第三優先前進83天，第四優先前進113天，變動幅度都相當清楚。

  • 職業移民大多沒有變化，只有中國出生第三優先一般類前進7天；其餘如第一優先、第二優先、EB-5及其他類別，多數維持原地踏步或仍有名額。

移民 國務院

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