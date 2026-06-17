2026年7月移民排期 親屬移民等多類前進
國務院16日公布2026年7月移民排期，其中親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天。
此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。
在職業移民項目的部分，所有類別的遞件申請日皆原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天；
第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
親屬移民方面，第一優先、第二優先2-B類與第四優先皆明顯前進；第三優先則維持原地踏步，第二優先2-A類則繼續顯示有名額，整體呈現多數改善。 職業移民項目中，中國出生的各優先類別遞件日期多半沒有變動，幾乎全部原地踏步；非中國出生者部分類別仍維持有名額，顯示排期並未全面鬆動。 前進較明顯的是第一優先與第二優先2-B類，兩者中國出生與非中國出生都前進了92天與78天；第四優先也前進69天，反映家庭移民需求持續推動排期調整。
精華 FAQ
親屬移民方面，第一優先、第二優先2-B類與第四優先皆明顯前進；第三優先則維持原地踏步，第二優先2-A類則繼續顯示有名額，整體呈現多數改善。
職業移民項目中，中國出生的各優先類別遞件日期多半沒有變動，幾乎全部原地踏步；非中國出生者部分類別仍維持有名額，顯示排期並未全面鬆動。
前進較明顯的是第一優先與第二優先2-B類，兩者中國出生與非中國出生都前進了92天與78天；第四優先也前進69天，反映家庭移民需求持續推動排期調整。
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