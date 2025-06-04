我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

美國22%人口在家不講英語 比40年前增倍 加州則高達44%

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州英語教師莎拉·桑德堡(Sara Sundberg)拿著一本英語作業簿，透過網路教授阿富汗難民說英語。人口普查局最新統計顯示，近22%的5歲以上美國民眾在家中使用英語以外的語言，比率是40年前的兩倍。(美聯社)
明尼蘇達州英語教師莎拉·桑德堡(Sara Sundberg)拿著一本英語作業簿，透過網路教授阿富汗難民說英語。人口普查局最新統計顯示，近22%的5歲以上美國民眾在家中使用英語以外的語言，比率是40年前的兩倍。(美聯社)

聯邦人口普查局3日公布數據顯示，美國愈來愈多人在家不講英語；近22%的五歲以上居民在家中使用英語以外的語言，比率是40年前的兩倍。其中，加州有44%的居民在家中講非英語語言；但西維吉尼亞州，占比僅2.5%。

西班牙語是美國家庭使用普及率僅次於英語的語言，全美有13.2%人口在家講西班牙語。第二大非英語語言不是西班牙語的只有夏威夷、緬因州和佛蒙特州這三州；緬因州和佛蒙特州是法裔加拿大人聚居區，最受歡迎的非英語語言是法語；夏威夷州最受歡迎的非英語語言是伊洛科語(Iloko)。

與此同時，全美各州使用的第二大非英語語言展現出意想不到的多樣性。布魯金斯研究所(Brookings Institution)人口統計學家弗雷(William Frey)表示，儘管川普政府對移民採取嚴厲措施，但「美國仍是多語言國家，它是長期構築我們身分的重要元素；不同背景的人分散全國各地。」

川普總統今年稍早發布行政命令，指定英語為美國官方語言。以下是美國各語言使用的地區分布狀況：

以華語為例，華語是加州、德拉瓦州、密蘇里州、紐約州、賓州和華盛頓州居民在家中使用的第二大非英語語言。

阿拉伯語是愛荷華州、密西根州、俄亥俄州、田納西州和西維吉尼亞州居民在家中使用的第二大非英語語言。

中央尤皮克語(Central Yup'ik)是阿拉斯加人在家中使用的第二大非英語語言。

法語是緬因州和佛蒙特州的主要非英語語言，但在路易斯安納州、馬里蘭州、新罕布夏州和北卡羅來納州，法語是其第二大非英語語言。

韓語，是阿拉巴馬州和維吉尼亞州的第二大非英語語言。越南語，是喬治亞州、堪薩斯州、密西西比州、內布拉斯加州、俄克拉荷馬州、俄勒岡州和德州的第二大非英語語言。

德語，是科羅拉多州、愛達荷州、印第安納州、肯塔基州、蒙大拿州、北達科他州、南卡羅來納州和懷俄明州這八個州的第二大非英語語言。

西維吉尼亞州 內布拉斯加州 佛蒙特州

上一則

顛覆數十年移民政策？庇護申請者擬禁獲得「工作許可」

延伸閱讀

白宮前國安顧問：期待川普能及時看穿普亭

白宮前國安顧問：期待川普能及時看穿普亭
墨西哥總統：若美國維持鋼鋁關稅 將予以反制

墨西哥總統：若美國維持鋼鋁關稅 將予以反制
日美關稅談判 確保稀土資源成新議題

日美關稅談判 確保稀土資源成新議題
美國機構調查：美國全球好感度輸中國 關鍵是「解放日」

美國機構調查：美國全球好感度輸中國 關鍵是「解放日」

熱門新聞

明尼蘇達州英語教師莎拉·桑德堡(Sara Sundberg)拿著一本英語作業簿，透過網路教授阿富汗難民說英語。人口普查局最新統計顯示，近22%的5歲以上美國民眾在家中使用英語以外的語言，比率是40年前的兩倍。(美聯社)

美國22%人口在家不講英語 比40年前增倍 加州則高達44%

2025-06-04 19:01
多年來，「偷渡」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網絡的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。(華人移民提供)

偷渡變樣、蛇頭也換人？華人走線體系正悄然重組

2025-05-21 19:43
2025年6月移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）

6月移民排期公布 親屬移民第一優先前進85天

2025-05-14 02:29
移民執法局拘留中心內的女性拘留者。(美聯社)

8個月身孕非法入境美 瓜地馬拉女和新生4天公民面臨遣返

2025-05-12 01:22
加州州長紐森14日呼籲縮小提供給無證移民的健保規模，打算向他們每月收取保費。(美聯社)

加州州長紐森態度轉彎 擬向無證客收取健保費

2025-05-15 02:17
移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯14日證實，自川普政府1月20日上台以來，共有九名移民在遭ICE拘留期間死亡。(美聯社)

ICE：9名非法移民 拘留期間死亡

2025-05-15 02:16

超人氣

更多 >
Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣
無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機
這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」