偷渡變樣、蛇頭也換人？華人走線體系正悄然重組

多年來，「偷渡」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網絡的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。(華人移民提供)

多年來，「偷渡 」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網路的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。自中南美出發、經墨西哥 北上，一個跨越語言、族群的走線 網絡正在悄然重組。從民宿老闆、中餐館東主，到能說中文的拉美移民，各式各樣的臨時中介角色浮現，取代了傳統蛇頭的一手掌控。

「過去，福州蛇頭的勢力集中在紐約，」長年研究華人移民史的學者陳國霖說。「不論你的走線目的地是洛杉磯、休士頓還是芝加哥，通常都得先來紐約交錢。」

這樣的安排並非偶然。當時偷渡費通常分期支付，最後一筆尾款多在落地後由在美家屬繳清。為了確保這筆錢順利到手，蛇頭便在紐約設立押送與監控體系，集中管理所有新抵達者。

「蛇頭最怕的不是你沒來，而是來了不交錢。」陳國霖補充。走線者一落地，往往被要求在三到七天內償清費用，否則就會面對各種暴力手段，從潑冷水、不讓睡覺，到用書墊著鐵鎚敲頭。

不過，隨著偷渡路線與中轉國改變，這種以紐約為收款終點的「一條龍」、蛇頭全權主導模式逐漸瓦解。如今的走線主力改從南美與中美洲進入墨西哥，然後徒步或搭車北上進入美國。走線過程愈來愈「分段外包」，很多人甚至是在抵達墨西哥後，才臨時找人協助安排下一步。

「這是一種半DIY的偷渡方式，主導權也慢慢從華人蛇頭轉移到當地勢力手中，」陳國霖表示。這種碎片化的走線方式，帶來的是多族裔、跨產業的中介網：墨西哥的貨運行老闆、邊境城鎮的民宿經營者、甚至當地的華人中餐館店主，都可能成為走線者的協力者。

「有些人付錢給司機，有些人托民宿找『會說中文的人』協助翻譯、聯繫移民中介。」在這樣的協商過程中，一條地下中介鏈條就此誕生。

陳國霖說，越來越多曾在中國留學、學會中文的哥倫比亞人、厄瓜多人，甚至是拉美出生的華人二代，開始成為這條路上的「人肉導航」。

「這些人有語言能力，也懂當地人脈。他們認識卡車司機、知道哪條路不查證件。」他說，有的還能協助安排旅館、車隊，甚至與邊境人員打通關節，扮演關鍵中介角色。

他們的身分也常常游走在灰色地帶：白天是中餐館老闆，晚上卻在微信群裡談下一批偷渡者的安排，甚至兼職翻譯或中介，「他們不覺得這是偷渡或是違法行為，就是三個字，『去美國』」。