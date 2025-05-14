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6月移民排期公布 親屬移民第一優先前進85天

記者陳熙文╱華盛頓報導
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2025年6月移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）
2025年6月移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）

國務院13日公布2025年6月移民排期，其中親屬移民項目，第一優先中國出生和非中國出生皆前進85天；第二優先2-A類原地踏步；第二優先2-B類中國出生和非中國出生皆前進62天；第三優先中國出生和非中國出生皆前進82天；第四優先則原地踏步。

在職業移民部分，除了中國出生第二優先前進61天、非中國出生前進115，中國出生第三優先(一般類)前進21天、非中國出生前進38天，以及非中國出生第三優先(非技術勞工)前進31天，其他原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生皆前進85天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生皆前進62天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生和非中國出生皆前進82天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進61天、非中國出生前進115；

中國出生第三優先(一般類)前進21天、非中國出生前進38天；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生前進31天；

中國出生第四優先(一般類)暫無排期、非中國出生暫無排期；

中國出生第四優先(宗教人士)暫無排期；非中國出生暫無排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

移民 國務院

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