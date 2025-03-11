4月移民排期公布 中國出生EB-5倒退905天 親屬移民部分前進

4月移民排期表 資料來源／國務院 製表／記者陳熙文

國務院 10日公布2025年4月移民 排期，其中親屬移民項目，第一優先中國出生前進114天，非中國出生前進114天；第二優先2-A類原地踏步；第二優先2-B類中國出生前進61天，非中國出生前進61天；第三優先中國出生和非中國出生皆前進274天；第四優先原地踏步。

在職業移民部分，中國出生第一優先原地踏步；中國出生第二優先前進146天、非中國出生前進38天；中國出生第三優先前進92天、非中國出生前進31天；中國出生第三優先非技術勞工前進90天，非中國出生前進110天；中國出生和非中國出生第四優先皆暫無排期；中國出生和非中國出生第四優先的宗教人士也暫無排期。

此外，中國出生第五優先EB-5非區域中心倒退905天；中國出生第五優先EB-5區域中心同樣倒退905天。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進114天，非中國出生前進114天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進61天，非中國出生前進61天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生前進274天，非中國出生前進274天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進146天；非中國出生前進38天；

中國出生第三優先(一般類)前進92天，非中國出生前進31天；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進90天，非中國出生前進110天；

中國出生第四優先(一般類)暫無排期，非中國出生暫無排期；

中國出生第四優先(宗教人士)暫無排期；非中國出生暫無排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心倒退905天，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心倒退905天；非中國出生有名額。