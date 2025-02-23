紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了

華人網友舉家搬遷至德州很快樂。德州奧斯汀示意圖。(路透)

隨著美國物價高漲，愈來愈多居民選擇從昂貴的沿海城市遷往生活成本較低的地區。其中，一位華人網友在小紅書 分享了自己從紐約搬到德州 的親身經歷，表示無論是氣候還是物價，都讓這次搬遷變得值得。

該網友指出，紐約的冬天「長達半年，四月才剛有春天的幻覺，馬上又降溫」，這樣的氣候對於有小孩的家庭來說，並不友好。由於長時間的低溫與強風，孩子經常生病，出現長時間咳嗽或反覆發燒，讓他感到相當無奈。此外，紐約的空氣品質也受到質疑，有人認為這也是孩子健康狀況不佳的原因之一。因此，尋找一個氣候溫暖、適合孩子生活的地方，成為這次搬家的最大動機。

除了氣候，紐約的高昂物價也是搬遷的主要因素之一。他原本居住在皇后區長島市 （LIC），享受著便利的交通，距離曼哈頓和法拉盛 的各種美食區都很近。然而，隨著房價、停車費、過橋費等各種開銷持續上升，他坦言：「住不起了，只能走人。」原本曾考慮搬到夏威夷，因為風景優美、離亞洲較近，但經過詳細調查後，發現當地的學區與醫療資源並不理想，最終放棄這個選項。

最終，他選擇搬到德州奧斯汀，並且在去年九月中搬家，成功避開當地的炎熱夏季。目前對於天氣相當滿意，甚至有許多冬裝根本沒有機會穿。雖然奧斯汀被稱為「中餐荒漠」，但當地的生活成本確實較低。他特別提到，當地超市HEB的價格令人驚喜，例如促銷時3美元能買到兩顆新鮮菠蘿(鳳梨)，讓他感覺像是回到了十年前的物價水平。

不過，他也坦言，雖然德州的物價較低，但便利性仍然無法與紐約相比。過去住在長島市時，下樓就有超市，過個馬路就能喝上珍珠奶茶；如今，去超市需要開車10分鐘，連珍奶都得自己在家製作。然而，他仍然認為，對於怕冷、喜歡溫暖天氣的家庭來說，德州是個不錯的選擇，尤其是休士頓和達拉斯等城市，或許能提供更好的生活條件。

其他人留言「德州最不好的其實不是氣候，是蟑螂」、「羨慕可以說搬家就搬家，不用考慮工作的問題」、「德州除了悶和沒什麼好吃的，啥都好」、「去了好幾次洛杉磯都感覺比紐約便宜，真的在紐約被pua習慣了」、「來加州，冬天跟沒來過一樣」、「我們也在考慮新澤西或德州」。