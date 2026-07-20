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廢除華州百萬富翁稅？交11月公投票決

編譯組／綜合報導
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華盛頓州議會通過百萬富翁稅案，但反對團體提交逾50萬份連署書，已獲州務卿認證，將...
華盛頓州議會通過百萬富翁稅案，但反對團體提交逾50萬份連署書，已獲州務卿認證，將交由11月公投決定。(取自華盛頓州州議會大廈園區官網)

非營利媒體Washington State Standard報導，華盛頓州選民將於11月做出重要抉擇，決定接受或否決州政府制定的「百萬富翁所得稅（Millionaires Tax）」，該稅適用於年收入超過100萬美元的個人及家庭。

州務卿辦公室於15日認證第645號人民提案（Initiative 645）符合資格，可列入11月選票。提案發起人Let's Go Washington共提交50萬9365份連署書。州選務官員抽樣檢查其中3%、共1萬5281份，結果發現有1萬2936份來自合法登記選民，連署有效率超過80%，確認符合公投資格。

這項公投提案是要求廢除州議會今年通過的百萬富翁所得稅法案，同時禁止州內各縣、市自行開徵地方所得稅，維持華盛頓州長期以來「沒有州所得稅」的制度。但公投提案未全面否定州議會今年的所有稅制改革，仍保留多項減輕民眾負擔的措施，包括生活必需品免稅及低收入家庭稅收優惠等。

根據州議會及州長簽署通過的新法，自2028年起，年薪超過100萬美元者，超過門檻的薪資所得將課徵9.9%的州所得稅。舉例來說，若納稅人年薪為120萬美元，僅有超過100萬美元的20萬美元部分須繳納9.9%的所得稅，100萬美元以下所得仍免稅。州政府估計，這項新稅每年可增加約30億美元財政收入，實際受影響的納稅人僅占極少數高所得族群。

州長弗格森（Bob Ferguson）及民主黨議員表示，華盛頓州多年來高度依賴銷售稅（Sales Tax）為主要財源，導致中低收入家庭承擔較高的相對稅負，稅制具有一定的累退性。透過向極高所得者課稅，可讓稅制更加公平，新增收入將用於補足州政府預算缺口、支持公共教育、幼兒照護及其他公共服務等政策。

反對團體Let's Go Washington認為，華盛頓州選民已多次否決開徵州所得稅，州政府如今以「向百萬富翁課稅」為切入點，未來可能逐步降低課稅門檻，擴及一般中產階級。他們也擔心，高所得專業人士、企業主及投資人可能遷往其他低稅州，削弱華盛頓州的投資吸引力及經濟競爭力。

華盛頓州選民歷來已11次就是否開徵個人或企業所得稅進行投票。首次公投是在1932年，當時曾獲選民通過，但隔年遭州最高法院以5比4裁定違憲而失效。此後歷次所得稅提案皆未能獲得選民支持。

精華 FAQ

  • 這項提案主張廢除州議會今年通過的百萬富翁所得稅法案，同時禁止州內各縣、市另行開徵地方所得稅，目的是維持華盛頓州長期沒有州所得稅的制度。

  • 新法規定自2028年起，年收入超過100萬美元的個人或家庭，只有超過門檻的部分要課徵9.9%的州所得稅，例如年薪120萬美元者，僅20萬美元部分需納稅。

  • 支持者認為向極高所得者課稅可增加約30億美元收入，用於教育、幼兒照護與公共服務；反對者則擔心這會成為擴大課稅的起點，並讓高所得人才與資金外流。

公投 低收入 華盛頓州

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