我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

檀香山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷佛光山訂於8月16日邀請慧開法師蒞臨弘法，舉辦《生命的永續經營—從今生到來...
夏威夷佛光山訂於8月16日邀請慧開法師蒞臨弘法，舉辦《生命的永續經營—從今生到來世的無縫接軌》專題講座。（谷歌地圖）

夏威夷佛光山訂於8月16日（周日）邀請佛光山寺副住持、南華大學生死學教授慧開法師，蒞臨弘法，舉辦《生命的永續經營—從今生到來世的無縫接軌》專題講座，期以幫助大眾正視生命、認識死亡、提升生命的智慧，

夏威夷佛光山表示，慧開法師長期致力於生命教育、生死學及佛法弘揚，將佛教智慧結合現代社會需求，以深入淺出的方式，引導大眾認識生命、珍惜當下、無懼死亡，其演講廣受讚譽、歡迎。

生命的意義究竟是什麼？在人生漫漫長路中，我們不斷追求事業、財富、名利與幸福，但究竟我們真正應該追求的又是什麼？

佛教認為，人生經歷老、病、死、生，死並非生命的終點，而是生命教育的重要歷程。如何活得有價值？如何面對衰老與疾病？又如何在人生最後一程，走得自在、安詳、有尊嚴？這些都是現代社會每個人都值得深思的問題。

隨著醫療科技日益進步，當生命來到盡頭時，我們是否應一味依賴維生系統、插管搶救，即使已經腦死亡，也要繼續延長生理生命？什麼才是真正的「善終」？生命的長度與生命的質量，究竟哪一個更重要？透過佛教的智慧與現代生命教育的觀點，慧開法師將帶領大眾重新思考臨終關懷與善終的真正意義。

主辦方誠邀各界蒞臨，與慧開法師一同探討生命最深刻的課題。講座時間為年8月16日（周日）下午2時；地點在夏威夷佛光山（222 Queen street，Hon.）。當日上午9時，夏威夷佛光山還將舉辦一場「三皈五戒」典禮，由慧開法師親自主持。

精華 FAQ

  • 將舉辦《生命的永續經營—從今生到來世的無縫接軌》專題講座，邀請慧開法師主講，內容聚焦生命教育、生死觀與善終議題。

  • 法師將引導大眾思考生命的意義、如何面對老病死、臨終時何謂真正善終，以及生命長度與生活品質何者更重要。

  • 講座訂於8月16日下午2時在夏威夷佛光山舉行，地點為222 Queen street, Hon.；當日上午9時另有三皈五戒典禮，由慧開法師主持。

夏威夷

上一則

富邦貸款公司精辦各類房屋貸款 經驗豐富

下一則

馬州返校購物免稅周 8/9-8/15舉行 家長別錯過

延伸閱讀

禪走入新州百姓生活照亮心靈

禪走入新州百姓生活照亮心靈
秋季易經免費3講座 7月11日起深入解析64卦

秋季易經免費3講座 7月11日起深入解析64卦
西雅圖雷藏寺9月秋季大法會登場 　蓮生活佛闡釋《楞嚴經》念佛法門與超越輪迴之道

西雅圖雷藏寺9月秋季大法會登場 　蓮生活佛闡釋《楞嚴經》念佛法門與超越輪迴之道
角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

2026-07-17 09:26
吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭刪除。(西北大學官網截圖檔)

法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

2026-07-17 18:00
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝華人家暴 住家宛如軍火庫 警搜逾40槍逮55歲華男

2026-07-13 09:44

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚