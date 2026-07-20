夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

夏威夷佛光山訂於8月16日邀請慧開法師蒞臨弘法，舉辦《生命的永續經營—從今生到來世的無縫接軌》專題講座。（谷歌地圖）

夏威夷 佛光山訂於8月16日（周日）邀請佛光山寺副住持、南華大學生死學教授慧開法師，蒞臨弘法，舉辦《生命的永續經營—從今生到來世的無縫接軌》專題講座，期以幫助大眾正視生命、認識死亡、提升生命的智慧，

夏威夷佛光山表示，慧開法師長期致力於生命教育、生死學及佛法弘揚，將佛教智慧結合現代社會需求，以深入淺出的方式，引導大眾認識生命、珍惜當下、無懼死亡，其演講廣受讚譽、歡迎。

生命的意義究竟是什麼？在人生漫漫長路中，我們不斷追求事業、財富、名利與幸福，但究竟我們真正應該追求的又是什麼？

佛教認為，人生經歷老、病、死、生，死並非生命的終點，而是生命教育的重要歷程。如何活得有價值？如何面對衰老與疾病？又如何在人生最後一程，走得自在、安詳、有尊嚴？這些都是現代社會每個人都值得深思的問題。

隨著醫療科技日益進步，當生命來到盡頭時，我們是否應一味依賴維生系統、插管搶救，即使已經腦死亡，也要繼續延長生理生命？什麼才是真正的「善終」？生命的長度與生命的質量，究竟哪一個更重要？透過佛教的智慧與現代生命教育的觀點，慧開法師將帶領大眾重新思考臨終關懷與善終的真正意義。

主辦方誠邀各界蒞臨，與慧開法師一同探討生命最深刻的課題。講座時間為年8月16日（周日）下午2時；地點在夏威夷佛光山（222 Queen street，Hon.）。當日上午9時，夏威夷佛光山還將舉辦一場「三皈五戒」典禮，由慧開法師親自主持。