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西雅圖海鷹隊96億元易主 創NFL紀錄

編譯組／綜合報導
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西雅圖海鷹隊將以96.12億美元易主，創下NFL最高紀錄。圖為該隊四分衛達諾德在...
西雅圖海鷹隊將以96.12億美元易主，創下NFL最高紀錄。圖為該隊四分衛達諾德在今年2月贏得超級盃冠軍時的興奮之情。（美聯社）

綜合美聯社等多家媒體報導，剛奪下隊史第二座NFL超級盃冠軍的西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）將迎來新東家。球隊宣布，已故微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）遺產管理方已與科斯拉家族（Khosla family）達成出售協議，交易金額約96.12億美元，創下NFL球隊史上最高紀錄，也是北美職業運動史上第二高，僅次於2025年NBA洛杉磯湖人隊約100億美元的交易案。

艾倫於1997年以1.94億美元買下海鷹隊，成功阻止球隊遷離西雅圖，並帶領球隊成為NFL勁旅，兩度贏得超級盃冠軍。他於2018年辭世後，由妹妹依照遺囑管理球隊。今年2月18日，遺產管理方啟動出售程序。根據艾倫生前規畫，出售所得將用於慈善用途。

買方是矽谷知名創投公司Khosla Ventures創辦人維諾德‧科斯拉（Vinod Khosla）領導的科斯拉家族。最新消息指出，NFL已向各球隊發出內部備忘錄，確認由維諾德妻子Neeru Khosla擔任海鷹隊未來的控股股東，維諾德之子、人工智慧醫療公司Curai執行長Neal Khosla也將參與球隊經營。

目前交易案仍須經過NFL批准。依聯盟規定，球隊出售必須獲得至少24位球隊老闆同意。美聯社與ESPN報導指出，NFL預計最快於8月召開特別會議進行表決，若順利通過，這筆創紀錄交易可望於8月底前完成。

此外，由於維諾德目前仍持有舊金山49人隊約3.1%的少數股權，而NFL禁止同一投資人同時持有兩支球隊，因此他必須在交易完成前出售49人隊持股，才能正式接掌海鷹隊。

至於海鷹隊是否會搬離西雅圖，美聯社指出，球隊與Lumen Field的租約至少持續至2032年，並附有延長選項，短期內遷隊的可能性極低。分析認為，科斯拉家族具有深厚的科技與創投背景，未來有望將人工智慧、數據分析及數位科技導入球隊營運，為這支新科超級盃冠軍開啟新的發展階段。

精華 FAQ

  • 海鷹隊此次出售金額約96.12億美元，不僅刷新NFL球隊史上最高交易紀錄，也成為北美職業運動史上第二高的球隊交易案，僅次於2025年NBA湖人隊約100億美元的交易。

  • 買方是由Khosla Ventures創辦人維諾德‧科斯拉領導的科斯拉家族。NFL內部備忘錄顯示，維諾德的妻子Neeru Khosla將擔任未來控股股東，其子Neal Khosla也會參與經營。

  • 這筆交易仍須獲得NFL至少24位球隊老闆同意，且維諾德必須先出售他持有的49人隊約3.1%少數股權，因聯盟禁止同一投資人持有兩隊；海鷹隊短期內遷離西雅圖機率極低。

NFL 西雅圖 微軟

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