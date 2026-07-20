日企擬投資20億 歐胡島建LNG發電廠

JERA擬議中的Longboard液化天然氣計畫，包括天然氣發電廠及液化天然氣接收碼頭。圖為液化天然氣運輸船。(取自JERA官網)

夏威夷 即時新聞（HawaiiNewsNow）報導，日本 能源公司JERA Americas已向夏威夷州公共事業委員會提交意向書，計畫在歐胡島興建一座總投資約20億美元的液化天然氣（LNG）發電廠。

JERA表示，擬議中的Longboard液化天然氣計畫，將包括一座新的天然氣發電廠，以及位於Kalaeloa外海的液化天然氣接收碼頭。整體發電容量可達500百萬瓦（500 MW），約可供應歐胡島三分之一的用電需求。該公司並規劃成立一家全新的批發發電公司（wholesale electric generation company），直接由公共事業委員會監管，提供歐胡島另一項電力來源選擇。

JERA強調，這項計畫並非打算取代目前負責向民眾供電的夏威夷電力公司（HECO），HECO仍將維持零售供電業者的角色。

JERA表示，公司計畫於2027年第1季向公共事業委員會提出申請。若順利取得各項監管核准，目標是在2030年開始供電。JERA也將於8月3日及 8月5日舉辦兩場社區說明會，向居民介紹計畫內容並蒐集意見。

JERA Americas開發副總裁Erik Montague說：「目前歐胡島約70%的電力仰賴燃油發電。我們認為，若能逐步由燃油轉向天然氣，天然氣成本較低，有助於降低電價，提升民眾可負擔性。」

不過，環保團體對此計畫表達強烈疑慮。環保組織Earthjustice律師Isaac Moriwake表示，該計畫與夏威夷推動100%再生能源的政策方向相互矛盾。他指出，這是一家化石燃料公司，如今希望以公用事業公司的身分在夏威夷永久設點。這讓他們宣稱天然氣只是邁向100%再生能源的「過渡方案」，顯得缺乏說服力。

州眾議會消費者保護暨商業委員會主席Scot Matayoshi表示，希望該計畫有助於降低夏威夷居高不下的電價，但州議會仍需看到完整計畫內容後，才能做出客觀評估。