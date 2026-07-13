西雅圖首座幹道圓環通車 將銜接輕軌站

西雅圖首座設置於主要幹道的圓環（roundabout）10日開放通車。(西雅圖交通局提供)

西雅圖 首座設置於主要幹道（arterial street）的圓環（roundabout）10日開放通車，駕駛人現在已可行駛位於Pinehurst社區、Roosevelt Way NE與NE 125th Street交會處的新圓環。該路口鄰近預計今年稍後啟用的Pinehurst輕軌站，是西雅圖交通改善與安全計畫的重要里程碑。

西雅圖交通局表示，這座環形路口不同於市內既有的交通圓環或其他小型環形路口，由於設置於交通流量較大的主要幹道，可處理更高車流量。主要幹道通常承擔區域交通功能，並連接州際公路及高速公路。

這項工程屬於「NE 130街及NE 125街交通與安全改善計畫」的一部分，目的是在Pinehurst輕軌站今年稍後啟用前，打造更安全、更便利的步行、自行車及駕車動線，方便民眾前往新車站。

交通局指出，新圓環如期開放，不過，路口周邊仍有部分後續工程尚待完成，未來幾個月可能實施臨時封閉或交通管制，提醒用路人留意現場標誌及交通指引。

交通局表示，新圓環採用單車道（single-lane）設計，不設置交通號誌或停車標誌，而是透過讓行機制維持交通流動。所有車輛進入圓環前，都須減速並禮讓已在環道內行駛的車輛，以及行人與自行車，再於安全情況下進入。所有進出方向皆採右轉進出，駕駛人在離開圓環時應打開右方向燈。