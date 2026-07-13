檀香山市長晤台代表團 共商華埠文化廣場重建

檀香山市長布蘭吉亞迪(右四)與台灣代表團、駐檀香山經文處長張詩瑞(右三)討論華埠文化中心的未來。(檀香山市府提供)

檀香山市府9日發布新聞指出，近日與台灣代表團討論華埠 文化中心（Chinatown Culture Center）的未來，為期兩天的溝通卓有成效。

根據夏威夷 即時新聞（HawaiiNewsNow）報導，檀香山市長布蘭吉亞迪(Rick Blangiardi)在8、9日與來自台灣的代表團會面，討論位於Beretania Street的華埠文化廣場（Chinatown Cultural Plaza）重建計畫。這座占地4英畝、價值約5200萬美元、由台灣政府持有的地產，近年因年久失修而逐漸破敗，也成為犯罪活動聚集的場所。

根據市府新聞資訊，台灣代表團與市長、夏威夷八位頂尖開發商會面，探討在該項目上合作與投資的機會。這次史無前例的會面體現雙方對推進華埠文化中心願景的共同承諾，也進一步鞏固夏威夷與台灣之間源遠流長的關係。

布蘭吉亞迪說：「過去兩天，我們的台灣夥伴與我們分享的願景既令人鼓舞又振奮人心。他們對合作的真誠承諾，以及致力於推動華埠文化中心落實的決心，尤其令我印象深刻。他們對這個項目的熱忱，以及願意與我們的社區攜手合作的意願，讓我對我們共同能夠取得的成就充滿信心。」

夏威夷即時新聞指出，布蘭吉亞迪之前尋求與台灣方面完成一項正式協議。廣場內租戶及商家表示，長期以來一直承受建物老舊惡化及廣場未來發展方向不明的不確定性。此事也引起夏威夷及國際媒體關注。

布蘭吉亞迪5月時在一場會議中宣布，台灣方面已同意拆除華埠文化廣場，目標是在2027年1月初開始拆除作業。他當時說：「他們已同意拆除。我告訴他們必須這麼做。我原本打算動用政府徵收權（eminent domain），但最後他們同意了。」不過，6月1日接受夏威夷即時新聞專訪時，布蘭吉亞迪的說法則較為保守。他說：「我對我們將採取的方向很有信心，但我也希望尊重台灣政府，如今他們已主動出面，並願意與我們合作。」

市府資訊強調，此次討論展現了各方對該項目的濃厚興趣，並強化了圍繞華埠文化中心的正向發展。市府領導層對未來的發展方向保持樂觀，並期待在華埠文化中心計畫持續推進之際，與各利益相關方繼續進行討論。

檀香山市府與台灣代表團、夏威夷八家開發商討論華埠文化中心發展計畫。(檀香山市府提供)