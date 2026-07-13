市議會維持刪減OER預算 檀香山市長斥短視

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）發表措辭強烈的聲明，批評市議會推翻其恢復預算否決權的作法「魯莽且短視」。(取自檀香山市府)

檀香山市議會近日表決推翻市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）對2026-2027財政年度預算案部分項目的否決權，維持刪減經濟振興辦公室（OER）預算及裁撤15個職位的決定。布蘭吉亞迪發表措辭強烈的聲明，批評市議會此舉「魯莽且短視」，實際上等同瓦解該部門，並警告歐胡島居民將承受這項決策帶來的後果。

此次爭議源於市議會在年度預算中，大幅刪減經濟振興辦公室預算及人力配置。市長隨後運用個別項目否決權，希望恢復相關經費，但最終遭市議會以足夠票數推翻。市議會主要依據市府稽核報告。認為該辦公室多項計畫未落實、缺乏績效衡量制度等；此外，市長恢復已遭議會刪除的預算，涉及市議會的預算審議權，推翻市長否決權，也為了維護立法機關的監督及制衡功能。

布蘭吉亞迪表示，市議會推翻其個別項目否決權後，不僅刪除了15個職位，也使經濟振興辦公室失去執行市民交付任務的能力。他強調，這並非市府團隊的決定，而是市議會主席Tommy Waters、預算委員會主席Val Okimoto，以及所有投票 支持推翻否決權的市議員共同做出的選擇，「他們必須為這項決定及其後果負責」。

他指出，市議會在表決時無視商界、非營利組織、經濟發展夥伴及居民保留經濟振興辦公室的呼聲，也拒絕了市府提出先依據審計建議改善管理、強化監督及提升績效的方案。「他們沒有修正需要改善的地方，而是選擇將整個部門摧毀。」他說，良善治理應是發現問題、解決問題，並持續提供公共服務，而不是直接取消整個部門。

布蘭吉亞迪在聲明中回顧，經濟振興辦公室近年來已成為市政府推動經濟復甦的重要窗口。他表示，將持續支持地方經濟及服務歐胡島居民，但任何行政團隊都無法在人力、經費及執行基礎被刻意移除後，繼續提供相同服務。他並直言：「選舉會帶來後果，市議會的表決同樣如此。」