西雅圖推熱泵補助 最高省6000元 低收入戶更可免費安裝

熱泵的室外裝置，有助於根據季節，將熱量輸入或輸出於房屋。(西雅圖市府提供)

西雅圖 市政府宣布擴大推動「潔淨供暖」(Clean Heat)計畫，鼓勵仍使用燃油暖氣的家庭改裝熱泵(heat pump)系統，協助居民同時應對冬季寒冷與夏季高溫。

市政府表示，凡是使用燃油暖氣的西雅圖家庭，無論收入高低，皆可申請2000美元的合格熱泵補助金；符合收入資格的家庭則可再獲得4000美元加碼補助，合計最高可省下6000美元的安裝費用。對於低收入 家庭，西雅圖住房辦公室更提供免費安裝熱泵的方案，大幅降低升級門檻。

熱泵的運作原理是透過擷取戶外空氣中的熱能來供暖，並在夏季將室內熱氣排出至戶外，達到降溫效果，可一機兩用。市府指出，熱泵效率是傳統燃油暖爐的3至4倍，能將暖氣費用降低超過70%，在油價持續居高不下之際，有助於減輕家庭的能源負擔。

除了經濟效益，改用熱泵也具有環境與安全層面的意義。市府說明，燃油暖氣仰賴的地下油槽容易隨時間鏽蝕，加上氣候變遷 帶來更頻繁的強降雨與洪水，油槽滲漏汙染庭院與水道的風險升高，清理成本也相當可觀。相較之下，熱泵由西雅圖市電力局提供的碳中和電力驅動，有助於減少氣候汙染，改善空氣品質。

此次補助計畫的擴大，得力於華盛頓州商務廳提供的160萬美元資金挹注，將用於延續中等收入家庭的4000美元加碼補助，並可與現有2000美元基本補助合併申請。西雅圖住房辦公室也將為符合資格、正從天然氣轉換為熱泵的家庭，提供免費熱泵及熱泵熱水器。

市府強調，實現氣候目標需要全體居民、社區、企業與政府攜手努力，呼應《西雅圖氣候行動計畫》的核心精神。目前該計畫問卷調查開放填寫至7月20日，希望市民參與，共同形塑西雅圖的氣候未來。市府另推出全新「氣候準備課程」為免費資源，協助居民認識並準備應對極端高溫、洪水、野火煙霧等氣候災害。

有意申請熱泵補助的居民，可聯繫市府合作承包商，免費獲得估價評估，選擇適合自家的合格熱泵機型。市府也提醒，若需更即時的消暑資訊，可參考西雅圖緊急事務管理辦公室提供的熱浪防護建議，安然度過炎炎夏日。