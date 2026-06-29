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西雅圖同志遊行 台灣隊伍搭彩虹橋邀國際友人赴台

中央社／舊金山29日專電
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西雅圖同志大遊行28日舉行，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍奶裝坐鎮台灣隊...
西雅圖同志大遊行28日舉行，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍奶裝坐鎮台灣隊花車，盼將能量延續至10月31日登場的台灣同志遊行。（觀光署提供）

西雅圖同志驕傲遊行28日登場，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍奶裝坐鎮花車，駐西雅圖辦事處長林美呈到場為台灣隊伍打氣，盼讓國際友人看見台灣多元價值，並將能量延續至10月31日登場的台灣同志遊行。

6月是全球同志驕傲月，美國多個城市舉辦遊行慶祝。西雅圖同志遊行28日登場，為華盛頓州最大；官方估計有逾250個團體參加，台灣隊伍列隊其中、共同響應盛會。

觀光署以彩虹橋為主軸打造花車，象徵台灣以「自由與愛」搭起跨越太平洋的彩虹橋，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍珠奶茶裝領隊，搭配泡泡機營造繽紛視覺效果。

駐西雅圖辦事處長林美呈、台灣民眾加入隊伍，在台灣流行音樂中前行。花車上貼有「派對將在台北延續。10月31日見」（The Party Continues in Taipei. See you on October 31st.）的字樣，期盼邀請西雅圖與美國西北部地區民眾以及國際觀眾到台灣。

觀光署發布新聞稿強調，台灣同志遊行長年為亞洲最具代表性的相關活動之一，每年吸引來自世界各地遊客齊聚台北街頭。西雅圖同志遊行的主題It is Time to Rally不僅是對社群的號召，也與台灣珍視的自由、多元與平等價值相互呼應。

西雅圖同志遊行28日登場，台灣隊伍以彩虹橋為意象，邀請國際友人赴台。（觀光署提供...
西雅圖同志遊行28日登場，台灣隊伍以彩虹橋為意象，邀請國際友人赴台。（觀光署提供）

駐西雅圖辦事處長林美呈（左）加入台灣隊伍，參與28日登場的西雅圖同志遊行。（觀光...
駐西雅圖辦事處長林美呈（左）加入台灣隊伍，參與28日登場的西雅圖同志遊行。（觀光署提供）

西雅圖同志大遊行28日登場，駐西雅圖辦事處長林美呈（右）與台裔變裝皇后Felic...
西雅圖同志大遊行28日登場，駐西雅圖辦事處長林美呈（右）與台裔變裝皇后Felicia Oh參加。（觀光署提供）

西雅圖同志遊行28日登場，為華盛頓州最大型同志遊行，台灣主題花車以國旗、台北10...
西雅圖同志遊行28日登場，為華盛頓州最大型同志遊行，台灣主題花車以國旗、台北101等物件布置。（觀光署提供）

精華 FAQ

  • 台灣觀光署以彩虹橋為主軸打造花車，象徵以自由與愛跨越太平洋；台裔變裝皇后Felicia Oh穿珍奶裝領隊，並以泡泡機營造繽紛氛圍，展現台灣多元形象。

  • 活動透過花車標語「派對將在台北延續。10月31日見」，邀請西雅圖及美國西北地區民眾到台灣參與盛會，同時強調台灣珍視自由、多元與平等的價值。

  • 觀光署指出，台灣同志遊行長年是亞洲最具代表性的相關活動之一，每年都吸引來自世界各地遊客聚集台北街頭，成為展現台灣開放與友善的重要舞台。

西雅圖 同志 華盛頓州

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