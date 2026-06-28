環太軍演居民看法不一 夏威夷原民人士籲和平

環太平洋軍演期間，夏威夷原住民文化工作者狄爾（Laulani Teale，右）與反對軍演人士在公園聚會，呼籲和平。（中央社）

環太平洋軍演（RIMPAC）是美軍與盟友軍方強化聯合作戰的平台；但在夏威夷 當地，居民對軍事活動反應不一；有原住民 人士認為，真正需要保護的是地球和生命本身，這些無法透過戰爭來保護。

夏威夷群島位於太平洋中央，既是觀光旅遊勝地，也是美軍在印太地區的重要軍事據點。珍珠港與多處軍事設施位於歐胡島，軍艦、軍機與基地長期成為當地生活的一部分。

中央社記者在檀香山訪問一般居民，有人對RIMPAC並不熟悉，也有人認為軍演是維持戰備所需。一名居民表示，自己平常不太會特別想到軍演的影響，但軍方需要演練，「如果這是演習的一部分，那可以理解」。

一名退休後住在夏威夷、曾服役於美國海軍的居民表示，各國軍隊共同訓練、協調行動有其必要。

他說，沒有明顯感受到軍演對生活造成太大衝擊，頂多偶爾看到軍機飛過；至於污染問題，他也很在意，但認為在現實世界中，各國仍需要軍隊與防衛力量。

不過，夏威夷也有另一種反對軍事化的聲音。在軍演期間，夏威夷原住民文化工作者狄爾（Laulani Teale）與反對軍演人士在公園聚會，呼籲和平。狄爾接受中央社訪問，認為RIMPAC不只是一場軍演，而是以恐懼為基礎的軍事化體系的一部分。

狄爾表示，在全球衝突升高、環境受威脅的時代，原住民的智慧可以貢獻人類。她說：「原住民族深知如何共享資源、共同生活、彼此照顧，因此能提供人類另一種觀點：不需要毀滅彼此，也不需要毀滅地球。」

她說，軍事活動常以「防衛」為理由，但背後其實是對「他者」的恐懼。當雙方都以恐懼為出發點，軍事對抗便不斷擴大。

有人主張大型軍演有助維持區域和平，狄爾表示，她理解軍人或支持軍事力量的人，常常是出於「保護某些人」的心情；但她把軍事結盟比喻成朋友之間打架，一方為朋友出手，另一方也有自己的朋友，衝突越來越大，最後沒有人會是贏家。

狄爾說，真正需要保護的是地球和生命本身，這些無法透過戰爭來保護。她表示，沒有任何一顆炸彈能把人類從地球的毀滅中拯救出來，所有反對戰爭與暴力的人應該站在一起。

她認為，台灣與夏威夷同樣是島嶼，也同樣面對大國力量與殖民歷史帶來的複雜處境。作為島嶼的子民，必須學會解決衝突、彼此共同生活。