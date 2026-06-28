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西雅圖Rainier社區中心7月動工 打造兒童遊憩空間

編譯組/綜合報導
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Rainier社區中心兒童遊戲區將動工整修，圖為規劃圖。(取自西雅圖市府官網)
Rainier社區中心兒童遊戲區將動工整修，圖為規劃圖。(取自西雅圖市府官網)

西雅圖公園與休閒局（SPR）宣布，位於Rainier社區中心旁的兒童遊戲場整建工程，將於7月6日當周動工，施工期間遊戲區將全面封閉，預計2027年初重新開放。整體計畫總經費約203萬美元，除房地產消費稅（Real Estate Excise Tax）提供178萬美元外，另獲得金恩縣公園社區健康計畫25萬美元補助。

公園與休閒局表示，Peak Construction已取得施工合約，承包商將於取得施工許可後進場，並利用遊戲區北側部分停車場作為施工機具與材料堆置區，施工期間將盡量降低對居民及社區活動的影響。

此次整建將全面更新Rainier社區中心旁的老舊遊戲場，新增多項兒童遊樂設施，包括鞦韆、附滑梯的遊戲塔、獨木舟造型遊具及沙坑遊戲區，同時增設座椅矮牆、長椅及野餐桌，提供家長、照顧者休息及社區小型聚會使用，打造更完善的親子休閒空間。

公園與休閒局指出，此案設計歷經多次社區參與及意見徵詢，充分融入當地文化特色，將保留園區內現有樹木，並增加停車場與遊戲區之間的綠化植栽。也均符合無障礙設施標準及雨水排放管理等相關法規要求，希望提供更安全、友善且具包容性的公共遊戲空間。

此案最大的工程挑戰，在於整座Genesee Park（傑尼西公園）及Rainier社區中心周邊皆位於舊垃圾掩埋場之上。公園與休閒局表示，由於地質條件特殊，設計與預算規劃均須考量掩埋場地基限制，工程複雜度增加，造成前期規劃及設計歷時數年。

根據市府公布時程，整建計畫自2023年春季展開，2024年冬季至2026年春季完成設計與許可程序，2026年夏季施工，預定2027年初完工啟用。

精華 FAQ

  • 公園與休閒局表示，工程將於7月6日當周動工，施工期間遊戲區全面封閉；若進度順利，預計在2027年初重新開放供民眾使用。

  • 整體計畫總經費約203萬美元，其中178萬美元來自房地產消費稅，另獲金恩縣公園社區健康計畫25萬美元補助，用於推動更新工程。

  • 新遊戲場將增設鞦韆、附滑梯的遊戲塔、獨木舟造型遊具與沙坑，並加入座椅矮牆、長椅及野餐桌，同時保留樹木並強化綠化與無障礙設計。

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