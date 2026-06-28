西雅圖50處據點 啟動暑期免費為兒童供應餐食

西雅圖市啟動暑期供餐計畫，全市50據點為18歲以下兒童及青少年免費提供營養餐點，至8月21日截止。(取自西雅圖官網)

西雅圖 市人類服務局（HSD）宣布，暑期供餐計畫（Summer Meals Program） 啟動，將持續至8月21日，在全市50個據點免費提供營養餐點給18歲以下兒童及青少年；其中，由公園與休閒局（SPR）負責的公園及社區中心據點，則於6月29日至8月20日營運，周一至周五供應，並結合暑期遊戲場及兒童活動同步辦理。

民眾無須出示身分證件、住址證明，也不必申請或填寫任何文件即可領取，希望減輕家庭暑假期間的餐食負擔。

西雅圖市表示，這項計畫已推動超過50年，名稱為「暑期食品服務計畫」（SFSP），由人類服務局主辦，並與西雅圖公立學校（SPS）、公園與休閒局、金恩縣聯合公益組織（United Way of King County）及多個社區團體合作辦理，透過公園、遊樂場、社區中心及非營利組織等據點，確保孩子在學校放暑假期間仍能取得健康餐食。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）表示，近年食品價格及生活成本持續上升，許多家庭在暑假期間失去孩子原本依賴的校園免費或減價餐食，暑期供餐計畫扮演了重要的補位角色。「當學校放暑假時，不應有任何一名西雅圖孩子因學校餐廳關閉而挨餓。」她指出，這項計畫不僅有助減輕家庭經濟壓力，也與市府推動提升糧食可近性及生活負擔能力的政策方向一致。

威爾森日前也宣布，自2026年秋季學期起，西雅圖公立學校將全面提供免費校園餐食，暑期供餐計畫則補足暑假期間的營養缺口，讓孩子全年都能穩定獲得餐食。

根據市府統計，2025年暑期供餐計畫共提供超過8萬份免費餐點與點心，受惠對象遍及全市各社區。今年因聯邦補充營養援助計畫（SNAP）等社會安全網經費削減，以及食物銀行面臨供應壓力，市府認為暑期供餐計畫更顯重要。所有餐點均由地方、州府及聯邦政府共同提供經費，不論家庭收入或身分資格，都可免費使用。完整供餐地點可至Summer Food Service Program網站查詢。

西雅圖市人類服務局局長Tanya Kim表示，食品價格高漲、聯邦補助縮減及食物銀行量能有限，使低收入家庭承受前所未有的壓力，暑期供餐計畫正是在學校停課期間填補空窗的重要安全網。

除市府暑期供餐計畫外，公園與休閒局表示，多數公園據點也將同步舉辦免費暑期活動，包括美術手作、桌上遊戲、團體運動，以及部分據點由自然教育員帶領的STEM科學探索課程，希望讓孩子在暑假期間不僅吃得健康，也能透過多元活動學習、遊戲與社交，在安全友善的環境中成長。

為慶祝暑期供餐計畫展開，西雅圖市將於7月17日在Highland Park Playground舉辦「Summer Meals Celebration」社區活動，現場將提供免費餐點、充氣遊樂設施及多項親子活動，歡迎家庭共同參與。市府也呼籲有需要的家庭善加利用各供餐據點，確保孩子在暑假期間持續獲得充足且均衡的營養。