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永續、療癒、深度體驗…夏威夷6大話題飯店 重塑奢華旅遊

編譯組/綜合報導
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夏威夷島莫納克亞海灘飯店是島上首座度假飯店，斥資1.8億美元全面翻新，以迎接60...
夏威夷島莫納克亞海灘飯店是島上首座度假飯店，斥資1.8億美元全面翻新，以迎接60周年。(取自夏威夷旅遊局)

夏威夷旅遊局近期精選六家話題飯店，為旅客帶來更多元的度假選擇。旅遊局指出，隨著深度體驗、永續旅行與養生度假成為全球旅遊新趨勢，夏威夷透過一系列全新開幕與升級翻新的話題飯店，展現奢華旅遊新面貌。

夏威夷島：瑰麗酒店（Kona Village, A Rosewood Resort）

曾因2011年海嘯重創而關閉十餘年，經過漫長重建後，Kona Village於2023年7月重新開幕，並在2024年獲得米其林三星鑰的殊榮，是目前夏威夷唯一達到此等級的飯店。有別於傳統大樓型飯店，度假村打造了150間傳統茅草屋（Hale），整體設計融合黑熔岩海岸景觀與傳統建築語彙。此外，飯店以永續理念為核心，透過自有太陽能與水資源系統運作，為全美第一座完全自給自足的度假村，並配備世界級水療中心及各式頂級餐飲。

夏威夷島：莫納克亞海灘飯店（Mauna Kea Beach Hotel）

位於科哈拉海岸（Kohala Coast），由洛克斐勒（Laurance S. Rockefeller）於1965年創立，是島上首座度假飯店。為迎接60周年里程碑，飯店斥資1.8億美元全面翻新，更打造逾600坪的全新療癒養生中心，為這座經典地標揭開嶄新篇章。飯店緊鄰被譽為夏威夷最美海灘之一的科納阿海灘（Kaunaʻoa Beach），還有18洞錦標賽級高爾夫球場與海濱網球俱樂部，並典藏逾1600件洛克斐勒收藏的藝術作品。

考艾島： 1 Hotel Hanalei Bay

位於考艾島北岸的Puʻu Poa岬角，坐擁哈納雷灣（Hanalei Bay）、海岸山脈與太平洋視野。飯店以「療癒」為核心，結合瑜珈、冥想與個人化療程，打造身心靈放鬆的度假體驗。憑藉其整合自然、設計與療癒體驗的定位，該飯店入選《Condé Nast Traveler》2024 金榜，獲米其林一星鑰肯定。

考艾島：希爾頓格芮精選酒店（Hale Hōkūala Kauaʻi）

預計2026年秋季開幕，是希爾頓格芮精選酒店進軍夏威夷的首間飯店，坐落於崖邊，可一覽太平洋海景及Hāʻupu山脈。此外，距機場僅需10分鐘車程，且鄰近諸多熱門景點，包括卡拉帕基海灘（Kalapaki Beach）及威魯亞瀑布（Wailua Falls）等。園區內還規劃了數英里的自然步道，讓旅客能漫步或騎乘自行車。

歐胡島：The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay

占地近159萬坪，並擁有8公里的原始海岸線，是夏威夷綠蠵龜（Green Sea Turtle）和僧海豹（Hawaiian monk seal）的棲息地。原為知名的海龜灣度假村（Turtle Bay Resort），在斥資2.5億美元全面性翻新後，2024年加入麗思卡爾，成為該品牌在夏威夷的最新據點，為歐胡島北海岸唯一的全方位度假村。

飯店最具特色的設計在於獨特的Y字型建築結構，確保所有客房皆享有海景。園區還擁有私人海灘與36洞錦標賽級高爾夫球場，並提供超過80種體驗活動。

茂宜島：Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort

位於威雷亞黃金海岸(Wailea Beach)，自1990年代開幕以來即是深受家庭旅客喜愛的經典度假村。園區內設有七座滑水道、漂漂河、三座熱水池、繩索盪水區與池畔酒吧。飯店近年耗資3.5億美元展開大規模翻新，更推出猶如「飯店中的飯店」的超奢華Napua行政樓層套房，為追求私密與高端服務的旅客打造更精緻的海島假期。

夏威夷島瑰麗酒店打造的傳統茅草屋（Hale）。(取自夏威夷旅遊局)
夏威夷島瑰麗酒店打造的傳統茅草屋（Hale）。(取自夏威夷旅遊局)

歐胡島The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay，以獨...
歐胡島The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay，以獨特的Y字型建築結構，確保所有客房皆享有海景。(取自夏威夷旅遊局)

精華 FAQ

  • 此次精選聚焦深度體驗、永續旅行與養生度假三大趨勢，透過新開幕與翻新飯店，凸顯夏威夷從傳統海島觀光走向更精緻、更多元的奢華旅遊型態。

  • Kona Village經海嘯重創後重建復出，2023年重新開幕，2024年獲米其林三星鑰，並以150間Hale、太陽能與水系統打造全美第一座完全自給自足度假村。

  • Mauna Kea Beach Hotel新建大型療癒養生中心，1 Hotel Hanalei Bay以瑜珈冥想與個人化療程為主，Grand Wailea與Turtle Bay則透過巨額翻新提升奢華體驗。

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