西雅圖租金援助計畫 每年協助千戶家庭

西雅圖宣布提供新的租金援助計畫，預估每年協助1000戶家庭。圖為去年前十月獲得市府租金及住房協助統計，共5581人。(取自西雅圖人類服務局臉書)

西雅圖 市人類服務局（HSD）宣布，啟動徵求提案（Request for Proposals，RFP）計畫，將於2027年提供約800萬美元資金，協助居民在陷入無家可歸狀態之前維持住房穩定。

這項徵求提案計畫將針對面臨立即失去住房風險或已收到驅逐通知的居民提供服務。市府也將選定一家機構負責管理申請流程，為明年推出的線上申請平台做準備。市府預期透過這些措施，建立更完善且更容易取得的預防無家可歸服務體系，每年可協助約1000戶家庭。

此次800萬美元資金將分為三大方向，包括：

─協助面臨立即失去住房風險的家庭：提供租金 補助與個案管理服務（650萬美元）。

─協助已面臨驅逐程序的家庭：提供法律服務與租金援助（62.7萬美元）。

─管理集中式申請系統：由單一機構負責受理申請、協調服務提供者及協助居民取得租金補助（約90萬美元）。

HSD將於6月23日下午1時至3時，以及6月25日上午9時至11時舉辦兩場線上說明會，供有意申請資金的機構了解相關內容。說明會錄影也將於徵求提案網站公布，供後續參考。

市府指出，越來越多居民在失去住所之前需要及早獲得協助。自新冠疫情 以來，驅逐案件持續大幅增加，過去兩年更創下歷史新高。同時，根據「時間點統計」（Point in Time Count）數據，金恩縣（King County）的無家可歸人口從2022年至2024年間增加了26%。研究顯示，租金援助是預防無家可歸最有效且最具成本效益的方法之一，可降低日後對緊急危機服務的需求。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）說：「當居民能夠繼續留在自己的家園與社區時，我們就能在無家可歸問題發生之前降低其風險。這項投資將促進居住穩定，並幫助西雅圖居民繼續留在他們稱之為家的社區。」

西雅圖市人類服務局局長Tanya Kim說：「租金援助對維持居民住房穩定至關重要。這些資源對家庭與個人而言是一條生命線。透過與社區組織合作，相關援助資訊將能觸及更多有需要的人，幫助更多家庭穩定發展。」