我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

檀香山公園局調漲規費 辦公地更址

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月1日起，在檀香山使用公園設施的費用將調漲了。(取自檀香山市府臉書)
7月1日起，在檀香山使用公園設施的費用將調漲了。(取自檀香山市府臉書)

自2026年7月1日起，檀香山市府公園與康樂局（DPR）轄下公園及設施的部分行政費用將調漲。

其中，露營許可證行政手續費將由每張2美元調升至5美元，金額不大，但漲幅為150%；在公園與康樂局設施正常開放時間以外使用場地時所需支付的管理員/看管員（attendant/custodian）服務費，則將由每小時20美元調高至25美元，漲幅25%。這類管理員服務通常用於晚間使用設有門禁管理的公園設施，例如體育館或社區活動中心等場所。

此次費率調整是依據2025年6月通過的第25-37號條例（Ordinance 25-37）辦理。

公園與康樂局也宣布，其位於卡波雷市政中心（Kapolei Hale）的主要行政辦公室地址將略作變更。由於該部門已從市政中心三樓靠海（makai）的一端，搬遷至靠山（mauka）的一端，因此官方地址中的辦公室號碼有所更動。新的通訊地址為：1000 Uluʻōhia Street, Suite 308，Kapolei, HI 96707。

該局表示，感謝民眾對這些行政程序變更的理解與配合，並將持續致力於在歐胡島各地市立公園與植物園，提供便利且價格合理的休閒活動機會。根據統計，2025年間，DPR透過線上預約系統共提供3552項課程、活動與方案，其中超過82％完全免費，吸引5萬6457人次報名參加。

公園與康樂局提醒，如民眾因身心障礙需要輔助服務、其他合理住宿安排，或需要英語以外語言的口譯服務，可於活動前三個工作天以上致電DPR（808）768-3003，或電郵至[email protected]提出申請。若通知時間不足，相關需求可能無法獲得安排。

精華 FAQ

  • 自2026年7月1日起，露營許可證行政手續費與正常開放時間外的管理員、看管員服務費都將調漲，前者從2美元提高到5美元，後者從每小時20美元調至25美元。

  • 這次費率調整是依據2025年6月通過的第25-37號條例辦理，屬於市府正式核准的行政費用更新，並非臨時性的單一措施。

  • DPR已將Kapolei Hale內的主要行政辦公室從三樓靠海端移至靠山端，新的通訊地址為1000 Uluʻōhia Street, Suite 308, Kapolei, HI 96707。

植物園

上一則

維州阿靈頓郡犯罪率 8年來首度下降

下一則

賓州最高院：線上撲克等技能遊戲 須遵守州賭博法令

延伸閱讀

檀香山年度盛會「仲夏夜之光」 7月18日璀璨回歸

檀香山年度盛會「仲夏夜之光」 7月18日璀璨回歸
天普市府服務規費 下月調漲3.4%

天普市府服務規費 下月調漲3.4%
核桃與鑽石吧市招聘 最高時薪49元

核桃與鑽石吧市招聘 最高時薪49元
紐約市五區各一球場 開放舉辦通宵街坊足球賽

紐約市五區各一球場 開放舉辦通宵街坊足球賽

熱門新聞

移民局採用AI工具查核文件。(USCIS官網)

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

2026-06-16 09:47
蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

戰力爆表 蘇格蘭球迷差點喝垮波士頓

2026-06-19 09:36
21歲的華裔大學應屆畢業生盧莫霖(Merlin Lu)涉嫌上周在芝市公園焚燒十字架。(芝警局)

芝公園焚十字架涉極端種族主義 嫌犯竟是華裔大學生

2026-06-16 12:51
歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

2026-06-17 15:30
伊州從10月1日起，取消獲政庇以及政庇申請者的白卡資格。(美聯社)

伊州10/1起取消非公民白卡 獲政庇或申請者均叫停

2026-06-13 02:15
密西西比州塞納托比亞警局。 14日下午當地發生一起疑似商店竊盜案，員警對企圖逃逸的車輛開槍，造成一名1歲男嬰不幸身亡。(美聯社)

密西西比警追逃逸沃爾瑪竊賊 打死車內嬰兒

2026-06-17 20:16

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資