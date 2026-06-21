檀香山公園局調漲規費 辦公地更址

7月1日起，在檀香山使用公園設施的費用將調漲了。(取自檀香山市府臉書)

自2026年7月1日起，檀香山市府公園與康樂局（DPR）轄下公園及設施的部分行政費用將調漲。

其中，露營許可證行政手續費將由每張2美元調升至5美元，金額不大，但漲幅為150%；在公園與康樂局設施正常開放時間以外使用場地時所需支付的管理員/看管員（attendant/custodian）服務費，則將由每小時20美元調高至25美元，漲幅25%。這類管理員服務通常用於晚間使用設有門禁管理的公園設施，例如體育館或社區活動中心等場所。

此次費率調整是依據2025年6月通過的第25-37號條例（Ordinance 25-37）辦理。

公園與康樂局也宣布，其位於卡波雷市政中心（Kapolei Hale）的主要行政辦公室地址將略作變更。由於該部門已從市政中心三樓靠海（makai）的一端，搬遷至靠山（mauka）的一端，因此官方地址中的辦公室號碼有所更動。新的通訊地址為：1000 Uluʻōhia Street, Suite 308，Kapolei, HI 96707。

該局表示，感謝民眾對這些行政程序變更的理解與配合，並將持續致力於在歐胡島各地市立公園與植物園 ，提供便利且價格合理的休閒活動機會。根據統計，2025年間，DPR透過線上預約系統共提供3552項課程、活動與方案，其中超過82％完全免費，吸引5萬6457人次報名參加。

公園與康樂局提醒，如民眾因身心障礙需要輔助服務、其他合理住宿安排，或需要英語以外語言的口譯服務，可於活動前三個工作天以上致電DPR（808）768-3003，或電郵至[email protected]提出申請。若通知時間不足，相關需求可能無法獲得安排。