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西雅圖藝術家補助開放申請 每人8000元

編譯組/綜合報導
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西雅圖年度藝術補助申請開放，7月14日截止，每人8000美元。圖為西雅圖藝術創作...
西雅圖年度藝術補助申請開放，7月14日截止，每人8000美元。圖為西雅圖藝術創作一景。(取自西雅圖市府臉書)

西雅圖市府藝術與文化辦公室（OAC）宣布，面向藝術家及策展人的CityArtist補助計畫即日起開放申請，7月14日截止。這次補助聚焦於舞蹈、音樂、戲劇及劇作領域，每位獲選者可獲得8000美元資助，以支持創作研究、作品開發及公開展演。

CityArtist計畫旨在支持居住於西雅圖的個人藝術家及策展人，協助進行創作研究、作品開發及公開呈現。所有獲獎者都必須在西雅圖市境內舉辦公開展演或展示活動。

這項補助計畫採隔年輪替制度：奇數年度為舞蹈、音樂、戲劇（含劇作），偶數年度為文學、媒體／電影（含編劇）、視覺藝術等。由於2026年申請作業將資助未來年度計畫，因此這次開放的是舞蹈、音樂、戲劇及劇作類別申請。

有意申請者須於太平洋時間7月14日下午5時前完成申請。申請指南除英文外，也提供繁體中文、索馬利語、西班牙語、他加祿語及越南語版本。市府並提供線上說明會錄影，協助申請人準備更具競爭力的提案。

市府指出，藝術家與策展人是西雅圖文化產業的重要核心。透過補助創意工作者，能協助其持續發展職業生涯與創作事業，提升專業能力與經營知識，也有助於帶動地方經濟與提升社區生活品質。

根據市府新聞資訊，2025年CityArtist補助得主Bennyroyce Royon表示，透過這項計畫，他得以將當代及實驗舞蹈帶入西雅圖東南區社區，不僅接觸到新的觀眾群，也為自己的創作累積更多支持，並透過舞蹈建立社區連結。

另一位2025年獲補助藝術家Rose Cano表示，她舉辦的「敘事醫學」（Narrative Medicine）工作坊吸引8名醫療專業人士及2名劇場工作者參與，讓平時少有交流的兩個領域得以透過戲劇文本，討論健康的社會決定因素，激發深入且富創意的對話。

藝術與文化辦公室目前由16名市長與市議會任命的志工委員組成的Seattle Arts Commission，提供政策與發展建議。

精華 FAQ

  • 這次補助聚焦舞蹈、音樂、戲劇及劇作四個領域，適用於居住西雅圖的個人藝術家與策展人。計畫採隔年輪替，因此今年輪到表演藝術與劇作類別申請。

  • 每位獲選者可獲得8000美元資助，主要用於創作研究、作品開發與公開呈現。所有得主都必須在西雅圖市境內舉辦公開展演或展示活動，作為計畫成果。

  • 申請須於太平洋時間7月14日下午5時前完成。市府除提供英文外，也有繁體中文、索馬利語、西班牙語、他加祿語與越南語版本，並備有線上說明會錄影協助準備提案。

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