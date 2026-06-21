歐胡島公共運輸 7月1日起調漲票價 保留HOLO卡相關優惠

歐胡島自7月1日起實施的新票價。(取自檀香山交通局臉書)

檀香山市府宣布，歐胡島公共運輸系統7月1日起將實施新票價方案，包括TheBus公車、Skyline輕軌及Handi-Van無障礙接駁服務在內的多項票價將調漲。其中，通勤族最常使用的月票將由80美元調升至90美元，年票則由880美元提高至990美元，以反映公共運輸營運成本上升，及維持服務品質與未來發展所需的財務需求。

檀香山市交通局（DTS）公布新收費標準，現金單程票價由3美元調高至3.25美元。不過，使用HOLO電子票卡搭乘TheBus及Skyline的乘客，單程票價仍維持3美元不變，兩小時內可免費轉乘的政策也持續實施。此外，每日票價上限（Day Cap）仍維持7.50美元，三日通票維持20美元，對於偶爾搭乘公共運輸的居民與旅客而言，實際影響相對有限。

此次調整中，受影響最大的為經常使用公共運輸的通勤族。月票價格上漲10美元，增幅達12.5%；年票則增加110美元，漲幅同樣超過一成。對於依賴公車或輕軌往返工作地點的民眾來說，未來一年交通支出將增加。

此外，深受觀光客歡迎的七日通票將由35美元調漲至45美元，增加10美元，漲幅約28.6%，是此次調價幅度最高的票種之一。由於許多遊客會利用七日通票搭乘TheBus往返威基基、阿拉莫阿那購物中心、珍珠港及北岸等熱門景點，新票價上路後將提高旅客在歐胡島使用公共交通的成本。

提供長者及身心障礙人士交通服務的Handi-Van票價也同步調整，由每趟2.25美元提高至2.50美元。市府表示，相關服務長期面臨人力與營運成本上升壓力，因此適度反映成本。

檀香山市政府指出，此次票價調整是多年來對公共運輸收費結構進行檢討後所做出的決定。近年來燃料價格、維修費用、車輛採購成本及人事支出持續增加，加上Skyline輕軌系統逐步擴建與營運需求的提高，市府希望透過適度調整票價，維持公共運輸系統的穩定運作，避免削減班次或影響服務品質。

值得注意的是，市府仍保留HOLO卡的票價優惠與每日封頂機制，藉此鼓勵居民使用電子票證，並持續搭乘大眾運輸。

檀香山市府宣布，歐胡島自7月1日將實施新票價，公車，輕軌等多項票價上漲，但保留HOLO卡的票價，主要影響經常使用公共運輸的通勤族。(取自檀香山交通局臉書)