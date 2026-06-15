夏威夷州長發布行政令 延續太陽能稅額抵免

夏威夷目前是全美住宅屋頂太陽能普及率最高的州。(夏威夷州能源辦公室官網)

夏威夷 州長格林（Josh Green）日前簽署第26-02號行政命令，維持2026年太陽能設備投資可享有的稅額抵免優惠，避免受到今年新法限制影響。此舉是要保障民眾及企業近幾個月已做出的投資決策、回應夏威夷太陽能產業的疑慮，並保留州議會對2027年以後稅制改革的安排。

根據行政命令，凡於2026年投入使用的再生能源技術系統，只要納稅人能向州能源辦公室及稅務局證明，在《第24號法案》2026年5月21日生效前，已基於可申請稅額抵免的合理預期而投入資金進行融資、規畫、設計、申請許可或安裝，即可不受該法案新增的「每年4000萬美元稅額抵免總額上限」的限制。

《第24號法案》原本在維持中低收入 家庭所得稅減免的同時，也對「再生能源技術所得稅抵免計畫」進行重大改革，包括自2027年起設立每年4000萬美元抵免上限，並預定於2030年終止這項稅務優惠。

然而，由於法案文字內容使部分已規畫於2026年安裝太陽能系統的家庭及企業擔心無法取得原先預期的稅額抵免，州府因此決定透過行政命令提供過渡保障，避免影響既有投資。

行政命令並指出，分散式太陽能發電（distributed solar energy）過去一直是、未來也將持續是夏威夷實現永續發展與能源韌性目標的重要支柱。根據州府資料，夏威夷目前是全美住宅屋頂太陽能普及率最高的州。全州近半數家庭已安裝太陽能系統，不僅減少電網負荷，也有助於抑制整體電價上漲，讓尚未安裝設備的租屋族及低收入家庭同樣受惠。

夏威夷州能源辦公室（Hawaii State Energy Office）首席能源官Mark Glick表示，這項行政命令凸顯州政府對潔淨能源發展的承諾，尤其是在歐胡島（Oahu）推動屋頂太陽能系統的重要性。

Glick指出，行政命令立即解決了太陽能安裝業者及客戶對新法《第24號法案》的主要疑慮，也為業界爭取時間，思考在2027年州議會會期提出新的政策建議。