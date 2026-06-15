西雅圖議會一致通過 立即暫停大型AI資料中心進駐

AI資料中心快速擴張帶動投資，也引發耗電耗水爭議。示意圖。（路透）

西雅圖 市議會12日一致通過兩項重要法案，立即暫停大型資料中心（Data Center）在市內設址，並建立未來審查政策架構，以回應民眾對人工智慧（AI）資料中心可能帶來環境、基礎建設及經濟衝擊的高度關切。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）對市議會的決定表示支持，並承諾將簽署法案生效。她指出，市府迅速回應民眾對大型資料中心可能衝擊公用事業費率及環境的疑慮，未來也將與市議會及社區共同研擬長期管理方案。

由於法案被列為緊急措施，禁建令將在市長簽署後立即生效。依規定，市府必須於60天內舉行公開聽證會，進一步蒐集各界意見，作為後續政策制定依據。

市議會通過的修正後第121214號法案，由Eddie Lin及市議會主席Joy Hollingsworth共同提出，將對新建大型資料中心實施緊急禁建令（Moratorium），在市府完成全面影響評估前，暫停受理相關開發案。

根據法案定義，資料中心是指主要用於儲存及處理數位資料、電力容量超過20兆伏安（MVA），且需具備不間斷供電系統的設施。禁建令期限為六個月，必要時可再延長六個月。

Lin表示，近年大型AI資料中心在全美快速擴張，不僅推高居民與小型企業的公用事業費用，也可能帶來空氣汙染、水資源消耗及噪音等問題。身兼土地使用委員會主席的Lin說：「我們已經聽到數萬名居民表達憂慮，西雅圖市民不應為AI熱潮下大型企業創造的創紀錄獲利埋單。」

與禁建令同步通過的還有修正後第32204號決議案，由公園及市營電力委員會主席Debora Juarez提出，為未來資料中心開發案建立符合西雅圖價值觀的政策框架。該決議要求市府各部門及市長辦公室深入研究資料中心對電網容量、水資源消耗、公用事業費率、土地利用、就業市場及公共健康的影響。

此次立法行動源於4月曝光的一項消息：共有四家公司接洽西雅圖市電（Seattle City Light），希望興建五座大型資料中心。根據市府資料，這五座設施總用電需求最高可達369兆瓦（MW），相當於約30萬戶家庭的用電量。消息曝光後，引發社區、環保團體及部分市議員強烈反彈。

全美預定2027年完工的資料中心，逾60%尚未動工，另有7%陷入延遲，主要受限於供應鏈延遲、民意反對、許可申請、電力供應不足等瓶頸。示意圖。（美聯社）