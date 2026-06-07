西雅圖房貸利率攀高難負擔 購屋熱度降

今年春天西雅圖地區的購屋者舉步維艱。高昂的房價已經讓他們倍感壓力，而房貸利率也達到了數月來的最高水準。(Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西雅圖房貸利率升至6.5%以上，創去年8月以來新高。

西雅圖房貸利率升至6.5%以上，創去年8月以來新高。 重點二： 高房價、裁員疑慮與戰爭不確定性，讓購屋市場明顯降溫。

高房價、裁員疑慮與戰爭不確定性，讓購屋市場明顯降溫。 重點三：金恩縣房價仍近97.5萬美元，月供可高達5000美元。

今年春天，西雅圖 地區的購屋者舉步維艱。高昂的房價 已經讓他們倍感壓力，而房貸利率 也達到了數月來的最高水準。

「一切都慢了下來。可負擔性成了限制因素，」Zillow 高級經濟學家吳凱拉(Kara Ng，音譯)說。

西雅圖時報報導，5月下旬，30年期固定抵押貸款利率平均略高於6.5%，為去年8月以來的最高水準。加上伊朗戰爭帶來的經濟不確定性、對裁員的擔憂以及高房價，即使在通常一年中最繁忙的時期，房地產市場也顯得異常低迷。

2026年房貸利率大幅下降似乎不太可能。許多經濟學家曾預期今年利率會小幅下降至6%左右，刺激一些購屋者的活躍度。然而，西雅圖John L. Scott房地產經紀人謝弗(Kimberly Shaeffer)表示，當抵押貸款利率超過6.5%時，購屋活動「肯定會放緩」。

華盛頓房地產研究中心主任布拉薩(Steven Bourassa)表示，高利率反映了伊朗戰爭和高能源成本的持續影響。而且，未來可能難以看到多少緩解。布拉薩說：「由於這場危機短期內沒有明確的解決方案，很難預測利率何時才能恢復今年早些時候的下降趨勢。」

即使房價略有下跌，潛在購屋者仍然陷入了艱難的財務困境。上個月，金恩縣獨棟住宅的中位數售價為97.5萬美元，比 2025 年下降了1%。Snohomish縣的中位數售價為80萬美元，比去年同期下降了4%。Pierce縣和Kitsap縣的房價基本上持平。 （銷售價格包含一些聯排別墅，反映的是可能發生 4月的銷售情況。）

要想在西雅圖地區買到一套中位獨棟住宅，購屋者每月可能需要支付高達5000美元的月供，其中包括保險和稅費。這並非經濟學家在過去幾年市場動盪中記錄到的最高月供，但遠高於疫情前的水平。

吳凱拉表示，由於西雅圖的房價已經很高，「任何抵押貸款利率的變動，在西雅圖都會比在美國其他地區感受到更強烈的影響。」