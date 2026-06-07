西雅圖房貸利率攀高難負擔 購屋熱度降
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今年春天，西雅圖地區的購屋者舉步維艱。高昂的房價已經讓他們倍感壓力，而房貸利率也達到了數月來的最高水準。
「一切都慢了下來。可負擔性成了限制因素，」Zillow 高級經濟學家吳凱拉(Kara Ng，音譯)說。
西雅圖時報報導，5月下旬，30年期固定抵押貸款利率平均略高於6.5%，為去年8月以來的最高水準。加上伊朗戰爭帶來的經濟不確定性、對裁員的擔憂以及高房價，即使在通常一年中最繁忙的時期，房地產市場也顯得異常低迷。
2026年房貸利率大幅下降似乎不太可能。許多經濟學家曾預期今年利率會小幅下降至6%左右，刺激一些購屋者的活躍度。然而，西雅圖John L. Scott房地產經紀人謝弗(Kimberly Shaeffer)表示，當抵押貸款利率超過6.5%時，購屋活動「肯定會放緩」。
華盛頓房地產研究中心主任布拉薩(Steven Bourassa)表示，高利率反映了伊朗戰爭和高能源成本的持續影響。而且，未來可能難以看到多少緩解。布拉薩說：「由於這場危機短期內沒有明確的解決方案，很難預測利率何時才能恢復今年早些時候的下降趨勢。」
即使房價略有下跌，潛在購屋者仍然陷入了艱難的財務困境。上個月，金恩縣獨棟住宅的中位數售價為97.5萬美元，比 2025 年下降了1%。Snohomish縣的中位數售價為80萬美元，比去年同期下降了4%。Pierce縣和Kitsap縣的房價基本上持平。 （銷售價格包含一些聯排別墅，反映的是可能發生 4月的銷售情況。）
要想在西雅圖地區買到一套中位獨棟住宅，購屋者每月可能需要支付高達5000美元的月供，其中包括保險和稅費。這並非經濟學家在過去幾年市場動盪中記錄到的最高月供，但遠高於疫情前的水平。
吳凱拉表示，由於西雅圖的房價已經很高，「任何抵押貸款利率的變動，在西雅圖都會比在美國其他地區感受到更強烈的影響。」
主要因房貸利率升到數月高點，加上房價仍處高位、裁員憂慮與戰爭帶來的不確定性，讓買家負擔壓力大增，購屋意願因而下滑。 5月下旬，30年期固定房貸平均利率略高於6.5%，是去年8月以來最高。經濟學家原本期待降至6%左右，但短期內不易實現。 報導指出，購屋者若在西雅圖地區買中位數獨棟住宅，含稅費與保險後，每月月供可能高達5000美元，遠高於疫情前水準。
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主要因房貸利率升到數月高點，加上房價仍處高位、裁員憂慮與戰爭帶來的不確定性，讓買家負擔壓力大增，購屋意願因而下滑。
5月下旬，30年期固定房貸平均利率略高於6.5%，是去年8月以來最高。經濟學家原本期待降至6%左右，但短期內不易實現。
報導指出，購屋者若在西雅圖地區買中位數獨棟住宅，含稅費與保險後，每月月供可能高達5000美元，遠高於疫情前水準。
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