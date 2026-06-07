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西雅圖市中心擬建新資料中心 德州業者提案興建6層設施

西雅圖訊
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西雅圖市中心可能很快就會迎來一座新的資料中心，位於301 Virginia街的現...
西雅圖市中心可能很快就會迎來一座新的資料中心，位於301 Virginia街的現有建築將被拆除。(Google Maps)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德州房地產公司Digital Realty提案在西雅圖市中心建六層資料中心綜合設施。
  • 重點二：基地位於第三大道與Virginia街口，將拆除現有建築並保留同街區地標證券大樓。
  • 重點三：西雅圖正研議大型資料中心暫停令，該案可能成為政策與民意的壓力測試。

在當地乃至全美範圍內對資料中心開發項目強烈反對之際，西雅圖市中心可能很快就會迎來一座新的資料中心。

西雅圖時報報導，一家德州的房地產公司日前向西雅圖市政府提交了許可申請，計畫在第三大道和Virginia St.交匯處建造一座六層建築，其中包括資料中心、辦公空間和零售空間。該地塊曾是Bed Bath & Beyond的門市所在地，自去年以來一直是當代藝術中心 Cannonball Arts 的所在地。

許可文件詳細說明了該項目的規畫，包括一個研發實驗室，以及用於託管資料中心的商業支援服務，預計將於 2027年開工建設，「或視市場情況而定」。

項目背後的公司 Digital Realty 曾發表聲明，該地塊並非「人工智慧資料中心」，而是「一個高度互聯、網路密度高的設施」。

普吉特灣商業雜誌(Puget Sound Business Journal)率先報導了這項計畫。 Digital Realty 表示，他們仍在研究該專案的預期能源消耗。

儘管如此，鑑於其提出的時機，這項提案將考驗西雅圖對資料中心的接受度。資料中心是科技產業的一個分支，雖然已在西雅圖紮根，但在全球人工智慧蓬勃發展的背景下，人們對資料中心的前景仍持懷疑態度。

西雅圖目前已擁有30個資料中心，其中大多數規模相對較小。

鑑於人們對人工智慧能源消耗的擔憂，西雅圖市議會土地利用和永續發展委員會之前投票決定，在市政府研究更長期的監管規定期間，暫停建造大型資料中心一年。據市長辦公室稱，市政府收到了超過5萬4000條關於潛在數據中心的「強烈公眾擔憂」的訊息。

目前尚不清楚市政府提出的暫停令是否會影響這項提案。 Digital Realty公司表示，將「繼續與市議會和社區進行建設性溝通」。

今年早些時候，四家公司曾與西雅圖電力公司接洽，討論在該市建造五個大型資料中心的事宜。其中兩家公司後來撤回了計畫，市議會也開始討論暫停建造資料中心的問題。

Digital Realty 的提案暫定名為Block 50，占地約38萬平方呎，其中包括38個地下停車位。

該項目將拆除位於 301 Virginia St.的現有建築。根據許可證申請文件，同一街區的地標性建築證券大樓將保留。

精華 FAQ

  • 提案由德州房地產公司 Digital Realty 提出，並已向西雅圖市政府送件申請許可。公司表示，該案不是人工智慧資料中心，而是高度互聯、網路密度高的設施。

  • 基地位於第三大道與 Virginia Street 交匯處，規畫興建六層建築。現有的 301 Virginia St. 建築將拆除，但同街區的地標性證券大樓會保留。

  • 因為西雅圖正面臨資料中心能源消耗與社區反彈的壓力，市議會已討論暫停大型資料中心一年。市府還收到逾五萬四千條公眾擔憂訊息。

德州 西雅圖

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