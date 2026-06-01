36歲男涉2天3命案 夏威夷警緝凶

夏威夷 警方上周四搜捕一名36歲男子，警方稱其「持有武器且極其危險」，並因其涉嫌上周早些時候兩天內發生的三起命案而被通緝。

夏威夷警察局長馬胡納（Reed Mahuna）表示，當局正在部署「大量資源和人員」搜尋來自夏威夷Pahoa的貝克（Jacob Baker）。

上周一和周二，在夏威夷島（也稱為大島）普納地區發現了三具男性屍體，其中包括兩名69歲和一名79歲。

馬胡納在周三的新聞發布會上說：「這是一系列悲劇事件，我們向此時此刻正在哀悼的人們致以慰問。夏威夷警察局理解此類事件給我們的社區帶來的恐懼和擔憂。」馬胡納拒絕透露搜捕行動的細節，但他表示，將貝克逮捕歸案是其部門的「首要任務」。

當局表示，他們尚未確定犯案動機，但確信貝克與這三起謀殺案有關。馬胡納沒有透露警方如何鎖定貝克為嫌疑人，也沒有說明有哪些證據可能將他與這些謀殺案聯繫起來。

馬胡納表示，貝克是警方已知的嫌疑人，但沒有詳細說明。

馬胡納說，5月25日（周一）晚上8時左右，警方在一處住宅的水泥池塘中發現一名69歲男子半身浸沒。警方最初並不確定是否涉及謀殺，但初步屍檢結果顯示死因是謀殺。

馬胡納說，5月22日（周二）下午12時30分剛過，一名79歲男子被發現死亡，身上有明顯的鈍器傷。他說，這起兇殺案的發生地點距離第一起凶殺案的地點大約400到500呎（122到152呎）。

上周二約晚上10點，警方接到福利檢查請求，前往距離前兩起兇案地點約31公里（19哩）的一處房產，發現一名69歲男子身受重傷，已經死亡。

警方呼籲民眾舉報任何有關貝克的信息，以及在凶案發生區域內的任何可疑活動，並敦促民眾不要接近貝克。