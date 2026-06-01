夏威夷突砍太陽能稅收減免 阻綠色轉型

夏威夷州議會決定在2026年削減該州太陽能稅收抵免。示意圖。(Pexels)

據媒體「Honolulu Civil Beat」報導，夏威夷 州議會決定在2026年削減該州太陽能稅收抵免（tax credit），超過260個商業和工業項目面臨風險，這將嚴重阻礙可該州再生能源目標的實現。

5月8日，立法者對該州稅收抵免計畫設定4000萬美元的上限，而該計畫通常每年發放約1億美元；更糟糕的是，這一上限還要追溯至2026年，這意味著那些原本依靠稅收抵免承諾，來確保項目可行性而啟動的項目，如今面臨著不確定性。

太陽能行業目前正積極行動，力圖挽救大型工商業項目及數百個其他項目。行業協會已呼籲召開特別會議，以便立法者至少修正法案中關於追溯至2026年的條款。

削減太陽能稅收抵免的做法與夏威夷州法律背道而馳，該法律要求到2045年，州內銷售的所有電力必須由可再生能源生產。州長格林（Josh Green）承諾將採取行動，但政府官員表示，現在談論具體措施還為時過早。

自2006年以來，納稅人已支付13.6億美元，這項太陽能稅收抵免政策，允許納稅人將其太陽能系統成本的35%從應繳所得稅中扣除。該政策涵蓋為商業和工業設施（如購物中心和倉庫）提供電力的大型太陽能系統，但不包括那些發電並向夏威夷電力公司售電的所謂「公用事業規模」太陽能發電場。

雖然這項抵免政策只是州議會為鼓勵特定行業或經濟活動而設立的九項政策之一，但太陽能抵免政策無疑是其中規模最大的。因此，當立法者在上屆會議上尋求避免提高所得稅的方法時，他們將太陽能稅收抵免額度設定為每年4000萬美元，有效期至2030年，此後將完全取消。

但僅八家最大的太陽能公司就在2026年排定了265個商業項目，並已鎖定了4.36億美元的私人資本。如今項目紛紛撤出，太陽能產業支持者擔心將有更多項目跟進。

稅收抵免政策的變更也違背了州長2025年另一項州級政策的初衷，即 「最大限度地推廣分布式太陽能與電池儲能的結合，目標是在2045年前，讓歐胡島（Oʻahu）土地資源受限區域內的每座屋頂和停車場都具備可調度太陽能發電能力。」

鑑於上述目標如今均面臨風險，格林政府正在尋求解決方案。