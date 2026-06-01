華州朗維尤造紙廠內爆事故 凸顯產業風險

上周二在華盛頓州朗維尤一個裝有強力腐蝕性化學物質的大型儲槽發生內爆。（路透）

紙漿和造紙廠將木材轉化為日常用品的化學過程，包含許多潛在的嚴重故障點，一些業內專家多年來一直發出警告。

西雅圖 時報報導，上周二在華盛頓州 朗維尤（Longview）發生的一起事故，更加凸顯了這種工藝的危險性。當地一個裝有強力腐蝕性化學物質的大型儲槽發生內爆。這次內爆事故可能造成11名工人死亡，另有多人受傷。數十萬加侖的危險化合物洩漏到環境中，污染了哥倫比亞河。

「我接觸過的造紙廠工人希望追究全部責任，」聯邦眾議員 佩雷斯（Marie Gluesenkamp Perez）在上周三的發布會上表示，「他們希望對事故原因進行全面、公正的調查，以便解決這些安全隱患，確保能夠擁有安全的工作，晚上能夠平安回家。」

目前聯邦政府正在對事故進行調查，監管機構和產業官員正努力找出事故的來龍去脈。然而，顯而易見的是，這家名為日本動力波包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）的造紙廠長期以來在空氣、水質和安全方面屢遭違規，凸顯了該廠存在諸多問題，而監管機構卻反應遲緩。

德州理工大學專注於纖維和生物聚合物研究的副教授沙姆希娜（Julia Shamshina）表示，這種化學過程本身被稱為硫酸鹽製漿，已經使用了超過100年。它是全球造紙和紙漿行業的主流工藝，在特定條件下，將危險化學物質與高溫高壓混合，本身就可能釀成災難。

該製程需要造紙廠將木屑放入一個裝滿腐蝕性化學品漿液（氫氧化鈉和硫化鈉，稱為「白液」）的大罐中，並在高壓下加熱，以分解木屑。

沙姆希納表示，這是流程的第一個風險點。

根據提交給州生態部的一份報告顯示，日本動力波包裝公司在2020年8月報告了至少一起白液儲存問題，當時一名員工忘記關閥門，導致多達5000加侖的白液洩漏。工廠官員將洩漏原因歸咎於員工疏忽。

第二個風險點出現在混合物烹調之後，工廠試圖從混合物中回收自己所需的化學品，此時混合物被稱為「黑液」。沙姆希納表示，該過程的副產品「熔融熔體」尤其危險，因為它一旦接觸到水就會引發爆炸。

去年12月，數十加侖黑液從洩壓閥噴出，生態部對該廠進行處罰。紀錄顯示，化學品霧氣籠罩了整個廠區，甚至噴濺到中央維修停車場。

黑液腐蝕性極強，堪比鹼液，可能灼傷皮膚和眼睛，造成肺部損傷等嚴重後果。

生態部門認定，去年12月的洩漏事件發生在「製程啟動」階段，並指出洩壓閥運作正常。有鑑於此，以及洩漏的化學品數量相對較少，州政府官員未採取進一步行動，但建議該工廠審查其啟動程序，以防止未來發生類似事件。

官員指出，上次發生的致命事故涉及白液，更複雜的是，儲槽是內爆而非爆炸。此外，該儲罐儲存了約90萬加侖的液體，這可能意味著多種情況。