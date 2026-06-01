華州朗維尤造紙廠內爆事故 凸顯產業風險
紙漿和造紙廠將木材轉化為日常用品的化學過程，包含許多潛在的嚴重故障點，一些業內專家多年來一直發出警告。
西雅圖時報報導，上周二在華盛頓州朗維尤（Longview）發生的一起事故，更加凸顯了這種工藝的危險性。當地一個裝有強力腐蝕性化學物質的大型儲槽發生內爆。這次內爆事故可能造成11名工人死亡，另有多人受傷。數十萬加侖的危險化合物洩漏到環境中，污染了哥倫比亞河。
「我接觸過的造紙廠工人希望追究全部責任，」聯邦眾議員佩雷斯（Marie Gluesenkamp Perez）在上周三的發布會上表示，「他們希望對事故原因進行全面、公正的調查，以便解決這些安全隱患，確保能夠擁有安全的工作，晚上能夠平安回家。」
目前聯邦政府正在對事故進行調查，監管機構和產業官員正努力找出事故的來龍去脈。然而，顯而易見的是，這家名為日本動力波包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）的造紙廠長期以來在空氣、水質和安全方面屢遭違規，凸顯了該廠存在諸多問題，而監管機構卻反應遲緩。
德州理工大學專注於纖維和生物聚合物研究的副教授沙姆希娜（Julia Shamshina）表示，這種化學過程本身被稱為硫酸鹽製漿，已經使用了超過100年。它是全球造紙和紙漿行業的主流工藝，在特定條件下，將危險化學物質與高溫高壓混合，本身就可能釀成災難。
該製程需要造紙廠將木屑放入一個裝滿腐蝕性化學品漿液（氫氧化鈉和硫化鈉，稱為「白液」）的大罐中，並在高壓下加熱，以分解木屑。
沙姆希納表示，這是流程的第一個風險點。
根據提交給州生態部的一份報告顯示，日本動力波包裝公司在2020年8月報告了至少一起白液儲存問題，當時一名員工忘記關閥門，導致多達5000加侖的白液洩漏。工廠官員將洩漏原因歸咎於員工疏忽。
第二個風險點出現在混合物烹調之後，工廠試圖從混合物中回收自己所需的化學品，此時混合物被稱為「黑液」。沙姆希納表示，該過程的副產品「熔融熔體」尤其危險，因為它一旦接觸到水就會引發爆炸。
去年12月，數十加侖黑液從洩壓閥噴出，生態部對該廠進行處罰。紀錄顯示，化學品霧氣籠罩了整個廠區，甚至噴濺到中央維修停車場。
黑液腐蝕性極強，堪比鹼液，可能灼傷皮膚和眼睛，造成肺部損傷等嚴重後果。
生態部門認定，去年12月的洩漏事件發生在「製程啟動」階段，並指出洩壓閥運作正常。有鑑於此，以及洩漏的化學品數量相對較少，州政府官員未採取進一步行動，但建議該工廠審查其啟動程序，以防止未來發生類似事件。
官員指出，上次發生的致命事故涉及白液，更複雜的是，儲槽是內爆而非爆炸。此外，該儲罐儲存了約90萬加侖的液體，這可能意味著多種情況。
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