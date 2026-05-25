市府議會聯合決議 擬推公債籌資助西雅圖中心翻新

西雅圖市議會及市長威爾森共同決定，推動對西雅圖中心進行大規模翻新與基礎建設投資。(取自西雅圖中心基金會官網)

隨著西雅圖 市中心大型公共設施老化，市議會及市長威爾森（Katie Wilson）共同提出聯合決議案，推動對西雅圖中心（ Seattle Center）進行大規模翻新與基礎建設投資，並可能在2027年交由選民表決公債案，以籌措整修資金。

目前該案先由交通、濱水區與西雅圖中心委員會審議，最快6月初送交市議會全體表決。

兼任西雅圖市議會交通、濱水區與西雅圖中心委員會（STEPS）主席的撒卡（Rob Saka）表示，對許多居民與遊客而言，西雅圖中心象徵「西雅圖的靈魂」，但園區多數設施已嚴重老化，市府不能再延後整修。

他指出，市議會此次提出的32205號聯合決議案，不僅代表市府有意推動資本投資與公債案，也希望建立公私合作模式，透過企業與慈善資源，擴大市府投資效益，同時創造高薪工會工作機會，帶動地方經濟。

決議案指出，西雅圖中心是西雅圖「核心的市民、文化與經濟資產」，未來任何重大建設提案都應結合私人與非市府資金來源。

根據市府資料，西雅圖中心是太平洋西北地區參觀人數最多的文化景點，2025年吸引約1130萬人次造訪，每年創造約33億美元經濟產值。不過，自1991年以來，園區一直缺乏大型公共基礎建設投資，許多電力、管線及生命安全系統如今已超過50年歷史，部分甚至可追溯至1962年西雅圖世界博覽會時期。

此次決議也要求市長在即將提出的市府預算中，編列相關經費推動多項前期工程，包括Armory建築翻新，以及擴建退伍軍人紀念設施的可行性規畫。

此次翻新討論，也與西雅圖爭取美國職業籃聯盟（NBA）球隊回歸有關。市議會3月曾與市長共同宣布，位於西雅圖中心內的Climate Pledge Arena 已完全具備成為NBA球隊主場的條件。外界普遍認為，若已離開西雅圖多年的超音速隊（SuperSonics）重返西雅圖，周邊設施與整體園區環境勢必需要同步升級，因而這次翻新案也被視為提前布局的重要一步。

多個文化與勞工團體對提案表示支持。西雅圖中心基金會執行主任強森（ Rob Johnson） 表示，西雅圖中心是城市珍貴的公共聚會空間，也是30多個藝術文化機構與大型活動所在地，但多年來重要基礎設施升級始終遭忽視。