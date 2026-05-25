西雅圖護零工勞權大執法 送餐平台和解

隨著2026FIFA世界盃即將登場，西雅圖市府正加強對零工經濟與應用程式平台產業的勞工執法，已有送餐平台和解。(取自西雅圖勞工標準辦公室臉書)

隨著2026FIFA世界盃即將登場，西雅圖 市府正加強對零工經濟與應用程式平台產業的勞工執法。西雅圖勞工標準辦公室（Seattle Office of Labor Standards，簡稱OLS）宣布，已與餐點配送平台Dlivrd LLC 及dlivrd Technologies Incorporated達成和解，業者將支付超過28萬美元，以解決涉嫌違反西雅圖應用程式工作者法規的爭議。

OLS公布，Dlivrd同意向253名受影響工作者支付21萬4499美元，另向西雅圖市支付7萬4437美元。該公司在西雅圖透過應用程式媒合商家與司機進行餐點配送，全球擁有數千名平台工作者。

OLS指出，調查涵蓋2023年5月1日至2026年2月13日期間，公司涉嫌違反西雅圖「應用程式工作者最低報酬條例」及「應用程式工作者帶薪病假與安全假（PSST）條例」。

調查認為，Dlivrd未依規定提供符合西雅圖最低報酬標準的薪資，也未提供配送工作預先資訊、電子收據、每周報表及書面權利通知。此外，公司也被控未向工作者提供帶薪病假與安全假、PSST政策說明及剩餘時數通知。

OLS主任馬雀斯(Steven Marchese）指出，從6月11日至7月19日，西雅圖將迎接2026年世界盃賽事期間大量的旅客與勞動需求，預料應用程式配送平台將快速擴張、人員流動率也會提高，因此成為重點監督產業之一；市府正努力確保應用程式平台與其他受世界盃影響的產業，在賽事前後皆遵守西雅圖勞工法規，以避免侵害工作者權益。

長期關注零工經濟勞權的Working Washington/Fair Work Center也對和解表示支持。共同組織主任史特宏（Sarah Stockholm） 指出，預計世界盃將為西雅圖帶來近百萬人潮，6月至7月的應用程式使用量可能大幅攀升，平台工作者將面臨前所未有壓力，更需要積極防範勞權侵害，並對違規平台迅速採取行動。