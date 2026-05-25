我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

西雅圖護零工勞權大執法 送餐平台和解

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著2026FIFA世界盃即將登場，西雅圖市府正加強對零工經濟與應用程式平台產業...
隨著2026FIFA世界盃即將登場，西雅圖市府正加強對零工經濟與應用程式平台產業的勞工執法，已有送餐平台和解。(取自西雅圖勞工標準辦公室臉書)

隨著2026FIFA世界盃即將登場，西雅圖市府正加強對零工經濟與應用程式平台產業的勞工執法。西雅圖勞工標準辦公室（Seattle Office of Labor Standards，簡稱OLS）宣布，已與餐點配送平台Dlivrd LLC 及dlivrd Technologies Incorporated達成和解，業者將支付超過28萬美元，以解決涉嫌違反西雅圖應用程式工作者法規的爭議。

OLS公布，Dlivrd同意向253名受影響工作者支付21萬4499美元，另向西雅圖市支付7萬4437美元。該公司在西雅圖透過應用程式媒合商家與司機進行餐點配送，全球擁有數千名平台工作者。

OLS指出，調查涵蓋2023年5月1日至2026年2月13日期間，公司涉嫌違反西雅圖「應用程式工作者最低報酬條例」及「應用程式工作者帶薪病假與安全假（PSST）條例」。

調查認為，Dlivrd未依規定提供符合西雅圖最低報酬標準的薪資，也未提供配送工作預先資訊、電子收據、每周報表及書面權利通知。此外，公司也被控未向工作者提供帶薪病假與安全假、PSST政策說明及剩餘時數通知。

OLS主任馬雀斯(Steven Marchese）指出，從6月11日至7月19日，西雅圖將迎接2026年世界盃賽事期間大量的旅客與勞動需求，預料應用程式配送平台將快速擴張、人員流動率也會提高，因此成為重點監督產業之一；市府正努力確保應用程式平台與其他受世界盃影響的產業，在賽事前後皆遵守西雅圖勞工法規，以避免侵害工作者權益。

長期關注零工經濟勞權的Working Washington/Fair Work Center也對和解表示支持。共同組織主任史特宏（Sarah Stockholm） 指出，預計世界盃將為西雅圖帶來近百萬人潮，6月至7月的應用程式使用量可能大幅攀升，平台工作者將面臨前所未有壓力，更需要積極防範勞權侵害，並對違規平台迅速採取行動。

西雅圖

上一則

學佛就是在學做人 光明燈要點在心中(2)-摘錄盧台長

下一則

喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄

延伸閱讀

西雅圖AI願景：成全球負責任發展重鎮

西雅圖AI願景：成全球負責任發展重鎮
西雅圖議會通過「共享街道」 非主幹道最低速限降至時速10哩

西雅圖議會通過「共享街道」 非主幹道最低速限降至時速10哩
西雅圖簽歷史性協議 奠定50年發電計畫

西雅圖簽歷史性協議 奠定50年發電計畫
變數驟起…居家護理員24工時提案 卡關

變數驟起…居家護理員24工時提案 卡關

熱門新聞

移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

2026-05-22 15:11
維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)旅客眾多。(美聯社)

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

2026-05-21 08:14
在社區學院就讀的史波西托將成為第一位代表美國前往中國參加9月世界焊接競賽的女性參賽者。(美聯社)

密州21歲女學生從小愛焊接 代表美國角逐世界技能大賽

2026-05-19 21:31
西北大學新任校長蔣濛。(西北大學官網)

從華裔移民到執掌精英名校 西北大學新校長蔣濛之路

2026-05-18 14:39
印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)，疑因替中國學生發聲而遭到聯邦封鎖其實驗室。。(印大生物系官方臉書)

美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

2026-05-18 09:50
暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels)

假五星評論釣客 芝維修公司行騙全美 受害逾10萬人

2026-05-20 09:04

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地