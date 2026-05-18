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西雅圖議會通過「共享街道」 非主幹道最低速限降至時速10哩

編譯組/綜合報導
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西雅圖市通過「共享街道」法案，在指定的非主要幹道上，行人與使用輪椅、滑板車等移動...
西雅圖市通過「共享街道」法案，在指定的非主要幹道上，行人與使用輪椅、滑板車等移動工具的人擁有「優先通行權」，汽車與自行車需減速禮讓。示意圖。(取自西雅圖交通局官網)

西雅圖市議會上周一致通過「共享街道」（Shared Streets）法案，正式讓這項街道管理模式在西雅圖合法化。提案人、第六選區市議員史特勞斯（Dan Strauss）表示，法案將有助於提升公共空間安全、活力與經濟發展，也為更多的行人友善街道鋪路。

依據西雅圖市府新聞資訊，所謂「共享街道」，是指非主要幹道（non-arterial streets）上，行人與使用輪椅、滑板車等移動工具的人擁有「優先通行權」，汽車與自行車需減速禮讓。依據華盛頓州2025年通過的新法，共享街道速限最低可降至每小時10哩；在此之前，除學校區域外，西雅圖街道最低速限通常只能設為20哩。華盛頓州是全美第一個將「共享街道」合法化的州。

目前通過的法案並未直接指定任何特定街道成為「共享街道」，而是授權西雅圖市府交通工程師制定後續執行程序與標準，包括速限、交通標誌、設計規範及適用條件等。西雅圖交通局預計6月公布執行程序。

史特勞斯表示，「共享街道」概念其實早已在西雅圖部分地區自然形成。著名的派克市場（Pike Place Public Market）過去數十年來，幾乎一直以類似「共享街道」模式運作，顯示這類設計能兼顧商業活動與行人安全。

他也提到，自己推動法案的契機始於2021年，當時市府重新設計巴拉德大道（Ballard Avenue），並設置街頭咖啡座。他表示，許多曾在當地商家消費或戶外用餐的民眾都能感受到，即使車速只有每小時20哩，對於以行人活動為主的街道而言仍然顯得過快。

支持者認為，「共享街道」除了有助降低交通事故風險，也能活化街區經濟，增加民眾在街道停留、購物與餐飲消費的意願。部分都市規劃人士也指出，疫情期間西雅圖及其他城市大量推動戶外用餐空間與步行友善措施，已讓民眾逐漸接受「街道不只是車輛通行空間」的新觀念。

外界預料，未來正式推動後，「共享街道」模式可能優先出現在觀光、餐飲與人流密集區域，例如巴拉德、國會山（Capitol Hill）及市中心部分街區，藉此打造更適合步行與社區活動的城市空間。

西雅圖派克市場幾乎一直以類似「共享街道」的模式運作。(取自西雅圖交通局官網)
西雅圖派克市場幾乎一直以類似「共享街道」的模式運作。(取自西雅圖交通局官網)

西雅圖 華盛頓州

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