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檀香山暑期平價營隊 5/11開放報名

編譯組/綜合報導
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在2021年一項夏季遊覧中，女孩在皮艇上微笑。此為檀香山暑期平價日間營隊之一，今...
在2021年一項夏季遊覧中，女孩在皮艇上微笑。此為檀香山暑期平價日間營隊之一，今年訂5月11日起報名。(取自檀香山公園與休閒局官網)

為迎接暑假到來，檀香山公園與休閒局（DPR）宣布，2026年「夏日樂園（Summer Fun）計畫將於5月11日至15日開放報名，並自6月8日展開，為全島兒童與青少年提供多元、平價的休閒與教育活動。

除了兒童營隊，市府也同步推出多項「進修課程」（Enrichment Programs），包括游泳、籃球與舞蹈等熱門活動，開放各年齡層報名參加。相關課程將於5月18日至22日依分區開放報名，而檀香山植物園課程則提前於5月15日登場。

DPR表示，「夏日樂園」是市府最受歡迎的兒童暑期平價日間營隊之一，服務對象涵蓋歐胡島各地，從Waiʻanae到Waimānalo都設有據點，預計今年將於全島57處地點同步舉行，課程時間為平日上午8時30分至下午2時，持續至7月24日（6月11日與7月4日假日除外）。此外，部分據點也提供「Summer Plus」延長服務，讓家長可依需求安排課前與課後照顧。

報名方式以線上為主，民眾可透過市府公園與休閒系統登記，並依活動地點所屬分區分時開放申請，確保報名流程順暢。若不便使用網路，也可到現場辦理登記。DPR指出，此計畫每名學童收費最高不超過125美元（不含延長照顧服務），每年預計服務約1萬名兒童與青少年，以維持高度可負擔性，讓更多家庭受惠。

DPR指出，「夏日樂園」課程強調寓教於樂，透過各類活動培養學童的團隊合作、領導能力與生活技能，不僅提供安全的學習環境，也協助青少年建立自信與責任感，對其長期成長有正面影響。此外，這項計畫也結合由農業部（USDA）資助的夏季餐食服務（SFSP），在符合資格地區提供18歲以下學員免費餐食，強化社會支持功能。

「夏日樂園」計畫另提供暑期兼職機會，招募數百名工作人員參與營隊運作，並持續推動「青少年領袖」（Junior Leaders）志工制度。據統計，去年已有超過1200名青少年投入志工服務，成為活動順利推展的重要力量。

DPR指出，2025年共推出3552項課程與活動，其中超過八成免費，吸引逾5萬6000人次報名，顯示市民對公共休閒資源需求強勁。隨著2026年活動規模持續擴大，市府期盼透過多元方案，讓更多家庭在暑期期間享有優質且安全的學習與娛樂環境。

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