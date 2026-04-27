西雅圖慶植樹節 5/15辦樹木導覽活動

Delridge原生森林花園計畫位址。(SDOT繪製)

為響應全國植樹節（National Arbor Day），西雅圖 市府宣布，將於5月15日在西西雅圖Delridge社區舉辦樹木導覽活動，邀請民眾走入在地森林空間，認識原生植物與生態復育。活動將由市府人員與口述歷史學者金喬治（Warren KingGeorge）帶領，將從文化與歷史角度，說明原生植物在部落傳統與自然環境中的角色。

此次導覽聚焦「Delridge原生森林花園計畫」，該計畫由西雅圖交通局（SDOT）與地方原住民 族及社區團體合作推動，目標是在約4英畝的林地上進行復育，提升社區綠地品質。活動分為三個時段進行，民眾需事先報名參加，集合地點設於Delridge Way與21st Ave SW交會處的RapidRide公車站。

該計畫長期目標包括提升社區綠地可及性、擴大樹冠覆蓋率，並改善Longfellow Creek流域的生態健康。民眾除可參與導覽外，亦可透過志工活動投入植樹與維護工作，成為城市綠化的一環。

在整體城市政策上，西雅圖近年積極提升樹冠覆蓋率。所謂「樹冠覆蓋」，即從空中俯瞰城市時，樹木覆蓋的面積比率。市府指出，2025年間已在全市種植超過1000棵樹，其中約三分之一由地方資金支持、經選民通過的交通徵費（Seattle Transportation Levy）提供經費，未來將持續擴大植樹規模。

根據規劃，西雅圖目標在2037年前將全市樹冠覆蓋率提升至30%，並改善樹木分布不均問題，使各社區都能享有綠地資源，並藉此強化對氣候變遷的調適能力。市府強調，樹木不僅能降低都市熱島效應，也有助於改善空氣品質與居民身心健康。

此外，西雅圖已連續第41年獲得Arbor Day Foundation頒發「Tree City USA」稱號，肯定其長期投入城市綠化的努力。2026年適逢該計畫成立50年，亦象徵美國各城市在推動永續環境上的持續承諾。

美國植樹節日期因各州氣候不同而各異，聯邦訂為每年4月的第四個星期五，今年為4月24日；華盛頓州則為每年4月的第二個星期三，但西雅圖是與聯邦一致。