柯納風暴重創夏威夷 災後重建啟動

夏威夷州長格林說明，柯納低壓風暴造成的影響及州府採取的各項措施。(取自夏威夷州府臉書)

強烈柯納(Kona)低壓風暴系統對歐胡島、茂宜縣及夏威夷 島造成嚴重衝擊，夏威夷州長格林(Josh Green)表示，當前重心已轉向災後重建，首要任務是確保社區安全與基本生活機能恢復，協助居民走出災害陰影

根據夏威夷電力公司及州府通報，截至風暴高峰期間，全州一度有超過11萬戶停電，歐胡島受影響最為嚴重，停電戶數達約7.2萬戶，多地交通號誌失效，對交通與公共安全造成重大影響。

此外，這次風暴也導致多處地區出現嚴重積水與道路中斷，針對低窪與高風險地區，地方政府發布強制撤離命令，並在多處設立避難所與集合中心，提供受災居民與旅客臨時安置與基本生活需求。州長格林除宣布啟動緊急應變機制，亦動員國民兵投入救援行動，協助災區搜救、交通管制及維持秩序。

電力公司也動員大批人力日夜搶修，由於部分設施位於山區或交通受阻地段，需仰賴直升機運送設備與人員，增加修復難度。官方提醒，部分地區可能出現長時間停電情形，呼籲民眾提前做好準備。

強降雨也對公共衛生造成潛在威脅。政府警告沿海地區可能出現「棕水」（brown water）汙染，建議民眾暫時避免進入海域，以防接觸受汙染水源引發健康問題。

隨著天氣逐漸穩定，州府已著手規劃復原與重建工作，與各縣市政府聯手展開大規模修復工程，包括搶修受損電力系統、恢復高壓輸電線路，以及修復遭洪水破壞的道路與橋梁。相關單位也持續清理倒塌樹木、淤泥及各類災後殘骸，以恢復交通暢通與社區運作。同時，政府加強對水壩與排水設施的監測，防範災害發生。

針對居民安置與生活重建，州府設立多處災後服務中心，提供一站式協助，包括補助申請、保險理賠諮詢及重建資訊。對於房屋受損或無法居住的家庭，政府提供臨時住宿安排與租金補助，並協助進行房屋修繕與清理工作。此外，州府亦提供食物、飲用水及基本生活物資，並結合社福機構提供心理輔導與社區支持服務。