檀香山Salt Lake市立停車場升級 關閉30天

檀香山市政府Salt Lake市立停車場4月6日起暫時關閉一個月，以進行升級工程。(取自檀香山市府官網)

檀香山市政府交通服務局（DTS）與公園與休閒局（DPR）宣布，為升級現有停車收費設備、路面鋪設及標誌，Salt Lake市立停車場將暫時關閉。

Salt Lake停車場位於Likini街山側，自4月6日起關閉，施工預計約一個月完成，並計畫於5月初重新開放。在施工期間，Likini街現有的路邊停車仍可使用。

整修後的停車場將設置升級版、支援4G的停車收費表，與市區路邊停車使用的設備相同。安裝完成後，民眾可透過Park Smarter應用程式、信用卡、硬幣，以及最新推出的行動支付 方式「Text to Pay」支付停車費。使用「Text to Pay」無需下載應用程式，只需依範例透過手機傳送安全簡訊即可完成付款。

此次鋪面工程合約金額為25萬4174美元，由Seal Pros LLC承包，並由市議員柯德若(Radiant Cordero)提供經費支持。檀香山警察局（HPD）收費設備維護人員及DPR專業維修團隊亦提供額外協助。

柯德若對Salt Lake市立停車場即將進行的改善工程感到振奮。他表示，該停車場為數千名居民提供離街停車空間，也是社區聚會與遠離都市喧囂的休憩場所。因此，他在2026財政年度預算中優先編列27萬7000美元，推動這項長期所需的鋪面改善工程，確保公園安全、便利並對所有人保持友善。

在停車場關閉期間，Howard Shima Likini街迷你公園仍將對外開放。該公園於2024年8月以長期社區志工及Salt Lake倡議者Howard Shima命名。這座約1.3英畝的迷你公園毗鄰停車場與Salt Lake水道，設有桌椅、長凳及步道，並由多棵大型雨樹與黃槐樹提供遮蔭。