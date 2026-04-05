我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

檀香山Salt Lake市立停車場升級 關閉30天

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
檀香山市政府Salt Lake市立停車場4月6日起暫時關閉一個月，以進行升級工程...
檀香山市政府Salt Lake市立停車場4月6日起暫時關閉一個月，以進行升級工程。(取自檀香山市府官網)

檀香山市政府交通服務局（DTS）與公園與休閒局（DPR）宣布，為升級現有停車收費設備、路面鋪設及標誌，Salt Lake市立停車場將暫時關閉。

Salt Lake停車場位於Likini街山側，自4月6日起關閉，施工預計約一個月完成，並計畫於5月初重新開放。在施工期間，Likini街現有的路邊停車仍可使用。

整修後的停車場將設置升級版、支援4G的停車收費表，與市區路邊停車使用的設備相同。安裝完成後，民眾可透過Park Smarter應用程式、信用卡、硬幣，以及最新推出的行動支付方式「Text to Pay」支付停車費。使用「Text to Pay」無需下載應用程式，只需依範例透過手機傳送安全簡訊即可完成付款。

此次鋪面工程合約金額為25萬4174美元，由Seal Pros LLC承包，並由市議員柯德若(Radiant Cordero)提供經費支持。檀香山警察局（HPD）收費設備維護人員及DPR專業維修團隊亦提供額外協助。

柯德若對Salt Lake市立停車場即將進行的改善工程感到振奮。他表示，該停車場為數千名居民提供離街停車空間，也是社區聚會與遠離都市喧囂的休憩場所。因此，他在2026財政年度預算中優先編列27萬7000美元，推動這項長期所需的鋪面改善工程，確保公園安全、便利並對所有人保持友善。

在停車場關閉期間，Howard Shima Likini街迷你公園仍將對外開放。該公園於2024年8月以長期社區志工及Salt Lake倡議者Howard Shima命名。這座約1.3英畝的迷你公園毗鄰停車場與Salt Lake水道，設有桌椅、長凳及步道，並由多棵大型雨樹與黃槐樹提供遮蔭。

行動支付

上一則

路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

下一則

新州婦買房踩雷 才知須付巨額水壩維修費

延伸閱讀

洛杉磯華埠核心區 將建1.2哩自行車道

洛杉磯華埠核心區 將建1.2哩自行車道
爭議數月終喊停 蒙市資料中心撤案 後續怎麼走？

爭議數月終喊停 蒙市資料中心撤案 後續怎麼走？
整修回歸 聖荷西Arena Green迎人潮

整修回歸 聖荷西Arena Green迎人潮
王兆倫推動第四區增設車位 評估改斜列或垂直停車

王兆倫推動第四區增設車位 評估改斜列或垂直停車

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉