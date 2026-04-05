星巴克調整績效獎金、小費制度 自8月起改為每周發薪

星巴克調整績效獎金與小費制度，以提升員工待遇。(本報檔案照)

西雅圖 時報報導，咖啡連鎖龍頭星巴克 宣布推出一系列新措施，讓門市咖啡師有機會每季獲得最高300美元的績效獎金，並同步調整小費 制度，以提升零售員工的整體工作體驗。星巴克還將自8月起改為每周發薪，目前則為每兩周發薪一次。

公司也將新增「咖啡館教練」（coffeehouse coaches）職位，定位為全職管理團隊成員，與門市主管共同維持門市運作順暢。星巴克計畫將90%的零售管理職位由內部員工晉升填補。

總部位於西雅圖的星巴克4月2日公布全新的時薪門市員工獎勵計畫。根據公告，咖啡師與值班主管的獎金將依據績效表現發放，若門市在銷售、營運與顧客服務等指標達標甚至超標，員工每年最高可額外獲得1200美元。

星巴克營運長格蘭姆斯（Mike Grams）與員工事務長凱利（Sara Kelly）在致員工信中指出：「這項獎勵是為了表彰團隊攜手合作、追求卓越的成果，也是我們致力於共享成功承諾的一部分。」

星巴克指出，在美國已成立工會的門市，該計畫「須依聯邦法律進行集體談判後方可實施」。代表數千名咖啡師的工會「星巴克員工聯盟」（Starbucks Workers United）表示，此舉「顯然是對我們組織行動以及要求提高實領薪資的回應」。公司估計，目前約有5%的美國門市由工會代表；未加入工會的門市，新制度將自7月起實施。

從7月開始，員工將可從更多點餐與付款方式中獲得小費，包括行動點餐的信用卡與金融卡支付。現行制度下，員工僅能從現金或於櫃檯與得來速使用的星巴克卡支付中獲得小費。星巴克預估，結合績效獎金與新增小費來源後，員工收入可提升約5%至8%。

然而，工會指出：「值得注意的是，這些獎金與小費多半不在咖啡師可掌控範圍內，而是取決於顧客給小費的意願，以及由公司管理層制定的門市績效指標。」

公司預估，若員工每周工作20小時以上，其平均總薪酬與福利合計相當於每小時超過30美元。

不過，工會認為仍有更根本問題待解決。該組織指出：「星巴克的現實是：門市人手不足、咖啡師生活困難，且缺乏關鍵的職場保障。許多咖啡師必須依賴糧食券（SNAP）與醫療補助（Medicaid），經常難以取得足夠工時來支付房租或符合醫療保險資格。」

這些最新措施屬於執行長尼科爾（Brian Niccol）「回歸星巴克」（Back to Starbucks）計畫的一部分，該計畫著重強化門市體驗。