我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

星巴克調整績效獎金、小費制度 自8月起改為每周發薪

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克調整績效獎金與小費制度，以提升員工待遇。(本報檔案照)
星巴克調整績效獎金與小費制度，以提升員工待遇。(本報檔案照)

西雅圖時報報導，咖啡連鎖龍頭星巴克宣布推出一系列新措施，讓門市咖啡師有機會每季獲得最高300美元的績效獎金，並同步調整小費制度，以提升零售員工的整體工作體驗。星巴克還將自8月起改為每周發薪，目前則為每兩周發薪一次。

公司也將新增「咖啡館教練」（coffeehouse coaches）職位，定位為全職管理團隊成員，與門市主管共同維持門市運作順暢。星巴克計畫將90%的零售管理職位由內部員工晉升填補。

總部位於西雅圖的星巴克4月2日公布全新的時薪門市員工獎勵計畫。根據公告，咖啡師與值班主管的獎金將依據績效表現發放，若門市在銷售、營運與顧客服務等指標達標甚至超標，員工每年最高可額外獲得1200美元。

星巴克營運長格蘭姆斯（Mike Grams）與員工事務長凱利（Sara Kelly）在致員工信中指出：「這項獎勵是為了表彰團隊攜手合作、追求卓越的成果，也是我們致力於共享成功承諾的一部分。」

星巴克指出，在美國已成立工會的門市，該計畫「須依聯邦法律進行集體談判後方可實施」。代表數千名咖啡師的工會「星巴克員工聯盟」（Starbucks Workers United）表示，此舉「顯然是對我們組織行動以及要求提高實領薪資的回應」。公司估計，目前約有5%的美國門市由工會代表；未加入工會的門市，新制度將自7月起實施。

從7月開始，員工將可從更多點餐與付款方式中獲得小費，包括行動點餐的信用卡與金融卡支付。現行制度下，員工僅能從現金或於櫃檯與得來速使用的星巴克卡支付中獲得小費。星巴克預估，結合績效獎金與新增小費來源後，員工收入可提升約5%至8%。

然而，工會指出：「值得注意的是，這些獎金與小費多半不在咖啡師可掌控範圍內，而是取決於顧客給小費的意願，以及由公司管理層制定的門市績效指標。」

公司預估，若員工每周工作20小時以上，其平均總薪酬與福利合計相當於每小時超過30美元。

不過，工會認為仍有更根本問題待解決。該組織指出：「星巴克的現實是：門市人手不足、咖啡師生活困難，且缺乏關鍵的職場保障。許多咖啡師必須依賴糧食券（SNAP）與醫療補助（Medicaid），經常難以取得足夠工時來支付房租或符合醫療保險資格。」

這些最新措施屬於執行長尼科爾（Brian Niccol）「回歸星巴克」（Back to Starbucks）計畫的一部分，該計畫著重強化門市體驗。

西雅圖 星巴克 小費

上一則

路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

下一則

新州婦買房踩雷 才知須付巨額水壩維修費

延伸閱讀

星巴克敲定與博裕資本合資 目標中國擴店2萬

星巴克敲定與博裕資本合資 目標中國擴店2萬
芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價

芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價
漲聲中 山姆俱樂部年費上調10元

漲聲中 山姆俱樂部年費上調10元
TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善

TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉