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迎世足賽 派克市場規畫新安全措施

編譯組/綜合報導
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西雅圖交通局25日展示最新效果圖，說明在派克市場的交通與安全改善初步構想，描繪在...
西雅圖交通局25日展示最新效果圖，說明在派克市場的交通與安全改善初步構想，描繪在大型國際賽事期間，市場可能呈現的樣貌。(取自西雅圖交通局官網)

西雅圖將於6月迎來FIFA男子世界盃足球賽事，市府25日公布一項針對派克市場的交通與安全改善初步構想。西雅圖交通局（SDOT）在市場歷史委員會會議展示最新效果圖，描繪在大型國際賽事期間，市場可能呈現的樣貌，並說明一系列兼顧行人安全與商業運作的臨時措施。

派克市場是西雅圖最具代表性的觀光地標之一，每年吸引大量遊客造訪。市府預期，今年夏季隨著世界盃賽事登場，人潮將進一步攀升，因此提前部署相關措施，以確保市場在高峰期間仍能維持安全、有序且便利的環境。

西雅圖市府表示，此次規畫建立在2025年試辦計畫的成功經驗之上。當時透過設置可移動式護欄，限制市場內一般車輛通行，有效降低交通混亂與安全風險。如今，面對預計湧入的數十萬名國內外旅客，市府提出升級版方案，計畫採用多樣化的臨時設施，包括混凝土花箱、可移動式路障以及固定立柱等，以提升整體管制彈性與安全性。

根據規畫，相關臨時設施最快將於4月開始安裝，藉此蒐集實際運作數據，並在世界盃開幕前進行必要調整。市府強調，這些措施目前仍屬於短期性質，未來將依據實際成效與各界意見，評估是否導入更長期且結構更穩固的設計，例如可調整式的永久護欄系統。不過，由於相關工程建置期較長，無法趕在世界盃前完成。

在交通管理方面，市場既有的「歷史卡車」也將持續扮演重要角色，協助現場車流引導與管制。市府指出，這些短期改善不僅是為應對即將到來的國際盛事，更是未來整體升級的重要測試階段，有助於在兼顧安全與商業需求之間取得最佳平衡。

此外，市府也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往市場，包括街車、公車、Link輕軌及渡輪等。西雅圖目前提供18歲以下免費搭乘大眾運輸的政策。同時，市區共享單車與電動滑板車系統亦持續擴展，去年使用次數已突破1000萬次，並新增超過13英里的自行車專用道，以提升安全性與連通性。

西雅圖 世界盃

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