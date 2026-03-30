西雅圖公校員工 7/1起全面返校工作

西雅圖公立學校學監舒迪納表示，所有員工將於7月1日起全面恢復現場工作。(取自西雅圖公立學校官網)

自7月1日起，所有西雅圖 公立學校(Seattle Public Schools，SPS）員工都必須回到辦公室或學校現場工作，而且是每周五天。西雅圖公校於2020年初因新冠疫情而關閉實體校園教學，改為線上課程及遠距工作，迄今已逾六年，過程中逐步恢復實體教學及現場工作，但仍未完全回到疫情前。

西雅圖時報導，學區 幕僚長暨公共事務主管雷德蒙（Bev Redmond）26日發送返工公告至員工電子郵件信箱。同時，學監舒迪納（Ben Shuldiner）在22日晚間的每周通訊中也提及此事，並回顧疫情自六年前首次導致學校關閉的歷程。

西雅圖公立學校是華盛頓州最大的K-12公立學區之一，涵蓋範圍包括整個西雅圖市區，包括幼兒園、小學、初中、高中、特殊教育與替代學校等，約有5萬名以上學

根據學區資料，目前約有330名員工採取混合或完全遠距的方式工作。這些員工包括負責課程設計與推動的人員、支援學校與員工人力及勞資關係的管理人員，以及經常與家庭、社區及公眾互動的溝通與客戶服務專員。

舒迪納指出，指導教師或設計課程的人員，若能在學校與教師密切合作，將能更有效地完成工作；經常協助家庭的工作人員，若能在學校或中央辦公室現場接待來訪者，也能更好地履行職責。

學區強調，所有醫療及法律上的特殊安排仍將受到尊重與支持。營運長波德斯塔（Fred Podesta）正負責規劃員工回歸辦公室後的辦公空間需求。

舒迪納表示，在做出這項決定前，他已與學區內多方人士進行諮詢。

他說：「普遍的看法是，對學生最好的方式、對學區最有利的做法，就是確保每個人都能在學校工作，彼此合作並共同完成任務。」