販售禁用冷媒 華州開罰沃爾瑪、亞馬遜逾110萬元

亞馬遜與沃爾瑪因販售含有華盛頓州禁用冷媒R-134A的汽車空調補充罐而被罰款。圖為R-134A冷媒罐。(美聯社檔案照)

西雅圖時報報導，華盛頓州生態廳（Washington State Department of Ecology）19日宣布，因販售會造成氣候汙染的產品，對全美兩大零售商開罰逾110萬元。其中，亞馬遜 （Amazon）被處以約80萬元罰款，沃爾瑪 （Walmart）則被處以38萬多元罰款。

生態廳表示，在多年來多次警告並投入大量努力協助兩家公司遵守法規後，才做出此次裁罰決定。該部門指控兩家公司非法販售會造成氣候汙染的冷卻與冷凍設備產品。亞馬遜與沃爾瑪各有30天時間繳納罰款，或向華州汙染控制聽證委員會（Pollution Control Hearings Board）提出上訴。

外界預期，該案可能成為未來各州加強監管大型電商與零售平台環境責任的重要指標。另有分析指出，隨著氣候政策日益嚴格，企業在供應鏈管理與產品合規上的壓力將持續增加。

華盛頓州議會於2019年及2021年通過一系列法案，目標是逐步淘汰含有氫氟碳化物（hydrofluorocarbons, HFCs）的冷媒與冷卻產品。根據生態廳說法，氫氟碳化物是一種溫室氣體，其在大氣中鎖住熱量的能力為二氧化碳的數百至數千倍。這類化學物質由氫、氟與碳組成。

自2021年11月生態廳開始通知企業新法規後，多數業者已停止向華州公司銷售受限制產品。生態廳氣候汙染減量計畫經理克雷斯威爾（Joel Creswell）說：「產業已逐步轉向更環保的冷媒，我們需要確保在轉型過程中維持公平競爭環境。」

然而，亞馬遜與沃爾瑪仍持續販售含有被禁用冷媒R-134A的汽車空調補充罐。這類補充罐主要用於為汽車與卡車的空調系統補充冷媒，而非修復漏氣問題。

生態廳指出，其使用過程可能導致R-134A逸散至大氣中，其暖化效應為二氧化碳的1430倍。一罐16盎司的R-134A，其氣候影響相當於行駛約1500英里。

克雷斯威爾說示：「氣候變遷正危及我們社區的健康、安全與繁榮，由於氫氟碳化物影響極為強大，逐步淘汰它們是我們應對氣候變遷最具成本效益的措施之一。」