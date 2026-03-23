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奧運冠軍劉美賢領銜 5/23西雅圖「冰上明星巡迴表演」

編譯組／綜合報導
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劉美賢在冬奧花滑奪金後，獲得全美觀眾的喜愛。(歐新社)
劉美賢在冬奧花滑奪金後，獲得全美觀眾的喜愛。(歐新社)

西雅圖時報報導，奧運冠軍劉美賢（Alysa Liu）將於5月23日在西雅圖的Climate Pledge Arena登台演出，與其他花式滑冰奧運金牌選手，一同參與2026「冰上明星巡迴表演」(Stars on Ice)。

觀眾可前往位於西雅圖中心（Seattle Center）的場館，觀賞劉美賢與以高難度跳躍聞名的馬里寧（Ilia Malinin）、冰舞冠軍組合喬克（Madison Chock）及貝茨（Evan Bates）等滑冰高手同台演出，目前門票已開始銷售。在2026年義大利米蘭冬季奧運中，年僅20歲的劉美賢成為自2006年以來首位奪得個人項目獎牌的美國女子選手，也是自2002年以來首位贏得花式滑冰金牌的美國選手。

劉美賢的人氣迅速竄升，除了卓越的滑冰技能，部分成名的原因源於她的故事：這位16歲的滑冰天才曾選擇退出滑冰界，之後再以自己的方式重返賽場。她突破傳統的風格，以及在編排節目上的自主決策，也引發主流社會對職業花式滑冰選手「自我照顧」議題的關注與討論。

劉美賢在米蘭奧運結束後說：「我希望藉由這些關注，能提升大家對運動心理健康以及整體心理健康的重視。我覺得我的故事很酷，也希望能激勵一些人。」

在西雅圖場次的演出門票為29元起，主辦單位也提供與選手在演出前後見面的付費活動。此外，巡迴演出還將前往史波坎（Spokane）、韋納奇（Wenatchee）以及波特蘭（Portland）等地。

與競技賽事不同，「冰上明星巡迴表演」屬於表演性質，選手可自由編排節目，展現更多藝術性與個人風格，也讓觀眾得以欣賞到不同於比賽的創意演出。

「冰上明星巡迴表演」自1986年創立以來，一直是北美極具代表性的花式滑冰表演之一。依官方釋出的資訊，2026年巡演自4月延續至5月底，將涵蓋全美及加拿大，預計將有超過40場演出，西雅圖場被視為西岸重要演出地點之一。主辦單位也將推出多種觀賞體驗，包括賽前暖身觀摩與選手見面會，讓粉絲有機會近距離接觸偶像。

西雅圖 劉美賢

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