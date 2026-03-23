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閱報祕書／瓦希阿瓦水壩 轉型為水資源調節

編譯組／綜合報導
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瓦希阿瓦水壩擁有上百年歷史，對歐胡島中部的水流調節具關鍵作用。(取自夏威夷州府官網)
瓦希阿瓦水壩擁有上百年歷史，對歐胡島中部的水流調節具關鍵作用。(取自夏威夷州府官網)

瓦希阿瓦水壩(Wahiawā Dam)也稱威爾森湖（ Wilson Lake）水庫，最初是為了支持鳳梨種植而興建，原是一座農業，由Dole Food Company所有。Dole Food曾是夏威夷的大型鳳梨種植企業，因此擁有該水壩及相關水利設施。雖然現今的夏威夷鳳梨產業已大幅縮減，但該水壩仍由Dole Food持有與管理，但功能已轉型為水資源調節。

建於1906年前後的瓦希阿瓦水壩，是一座擁有上百年歷史的水壩，並擴及更大範圍的Kaukonahua流域系統，是歐胡島中部最重要的排水流域之一。該流域涵蓋Kaukonahua溪的南北支流，並延伸至Ōpaeʻula、Poamoho及Halemano等高地區域。此一流域匯集來自Koʻolau山脈廣泛山區的降雨，因此在強烈風暴期間可迅速產生大量逕流，並流向下游。

瓦希阿瓦水壩在歐胡島的整體系統中扮演關鍵角色，透過攔截並暫時儲存水量，能減緩水流速度並調節流量，避免洪水直接衝擊下游河道與社區。溢洪道僅是整個龐大且動態的流域排水網絡中的一個出口點，在重大風暴期間，整體系統會受到多條支流與排水路徑的共同影響。

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