瓦希阿瓦水壩水位上升 檀香山市府防洪緊急疏散

檀香山市府發布緊急疏散命令，並設立避難所，提醒民眾在柯納低壓風暴的洪水風險。(取自檀香山市府臉書)

夏威夷 即時新聞(HawaiiNewsNow)報導，由於「極度危險的洪水」及瓦希阿瓦水壩（Wahiawā Dam）水位上升，檀香山市政府20日上午對瓦伊阿盧阿（Waialua）及哈雷伊瓦（Haleiwa）地區發布疏散命令。

夏威夷州長格林亦在20日傍晚聽取各部門簡報後指出，這場由柯納低壓風暴（Kona Low Storm）帶來的風暴具有高度危險性，部分地區面臨突發性嚴重洪水與基礎設施風險（包括水壩壓力上升等），呼籲民眾務必遵守撤離命令，不要低估風險。

緊急事務管理部門（The Department of Emergency Management）表示，瓦希阿瓦水壩並未潰壩，但已處於可能失效的緊急風險狀態，若發生潰壩，下游地區恐面臨危及生命的洪水威脅。

疏散範圍包括哈雷伊瓦地區從Puuiki Street至Kamehameha Highway之間的所有區域，以及瓦伊阿盧阿從Kukea Circle至Otake Camp一帶。市府官員表示，當局正監測所有水壩狀況，並將透過HNL Alert系統，在必要時發布進一步警告與通知。

市政府已設立多處緊急集合地點，提供受到科納低壓風暴（Kona Low Storm）嚴重影響的居民及遊客使用。這些避難場所將在風暴期間持續開放，提供需要安全庇護的人員使用。最新的避難所及集合地點名單可於 p.veoci.com/hnlshelter查詢，並會隨風暴情況持續更新。

市府表示，若居民在惡劣天氣期間接獲須疏散的通知，切勿等待，應立即行動；即使尚未接到正式疏散命令，只要在風暴期間感到不安全，也應主動撤離至較安全地點。

前一周的科納低壓系統已使水壩水位逼近警戒門檻，加上預期將有更多降雨，附近居民早已處於高度警戒狀態。

瓦希阿瓦水壩的所有人Dole Food Company表示，水壩並未潰壩，整體系統仍依設計正常運作。水壩持續受到監測，目前沒有任何受損跡象，結構依然穩定且安全。

水庫水位曾升至85英尺以上，依既定的預防性安全機制觸發強制疏散命令，目前水位已呈下降趨勢，最新讀數為83.2英尺。這些門檻設定本身偏保守，主要是基於確保下游居民有足夠時間安全撤離，並不代表水壩結構出現問題。

溢洪道設計在水位達80英尺時啟動，目前運作正常，可安全將多餘水量排往下游。水壩壩頂高度為88英尺，當局已部署臨時的防洪水壩（AquaDam）裝置，將容量提升至約90英尺，在極端天氣下提供額外安全餘裕。只有在水位達到更高水平時，才可能出現越頂溢流，進而增加下游水量與局部淹水風險。

隨著水位上升，水庫面積會擴大，意味著每增加一英尺水位，所儲存的水量將顯著增加。再加上溢洪道系統與臨時AquaDam的配合，使整體具備多重調控能力，可在強降雨期間有效管理入流水量。